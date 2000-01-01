Благовестник Евангелия
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Благовестник Евангелия

  • Декабрь 2014 (3 Mb) [495] фото
    • Р. Циммерман "Храните себя от корыстолюбия"
    • Л. Каночкин "Веселись в юности твоей..."
    • Т. Шиян "Исполнение воли Божьей"
    • М.К. "Блаженны нищие духом"
    • М. Лукадо "Дьявольские козни"
    • Анна В. "Я буду терпеливо ждать"
    • Денис о. "Зачем ты это делаешь?"
    • Е. Фенеева "Бабушка"
    • Как отметить Рождество?
    • Литературная страница
  • Октябрь 2014 (3.31 Mb) [91] фото
    • Ю. Левитанский "Свобода выбора"
    • В. Дьюел "Наша молитва и мировая жатва"
    • Б. Шлин "Рок-музыка:откуда, куда?"
    • Н. Водневский "Афинянам нашего времени"
    • Чудеса не закончились
    • Не могу молчать
    • А. Маершин "Еще раз о Еврейском вопросе"
    • П. Блитштейн "Две точки отсчета"
  • Август 2014 (2.92 Mb) [74] фото
    • Преображение Господне
    • Р. Фатуллаев "Евангелие всего поля или следование за Христом"
    • В. Новиков "Много может усиленная молитва праведного"
    • Свидетельство сестры на конференции
    • Литературная страница
  • Май 2014 (3.17 Mb) [80] фото
    • П.Н. Новорок "Иметь Бога в разуме"
    • Неплохие люди
    • Р. Фатуллаев "Вера, действующая любовью"
    • Настоящее счасть - это жизнь с Богом
    • Присутствие вижу Твое
    • Почему Иисус призывал помнить жену Лотову
    • Гадание о будущем. Стоит ли?
    • Литературная страница
  • Январь 2014 (2.96 Mb) [69] фото
    • И. Верт "С Рождеством"
    • С. Удальев "Тайна Рождества"
    • А. Савченко "Дапрессия - болезнь излечимая"
    • В Геннисаретском озере найдена гигантская конструкция
    • Л. Петренко "Радость всем людям"
    • О. Гончаров "Откуда протестанты на Руси быть пошли"
    • В. Огузбаев "Убийство было заказным"
    • Рождество. Как правильно его праздновать на самом деле?
    • Литературная страница
  • Ноябрь 2013 (7.54 Mb) [448] фото
    • Как победить смерть
    • Ученые мужи и вера в Бога
    • Др. Франсис Дж. "Одна-единственная жизнь"
    • И. Мещерина "Атеист доказал, что Бог есть"
    • Г. Фомиченко "Кто примет начертание зверя"
    • Т. Мороз "Ничто не отлучит"
    • С. Прокопов "Что Бог дает нам"
    • В Израиле обнаружили остатки Скинии Завета
    • Литературная страница
  • Октябрь 2013 (8.44 Mb) [169] фото
    • В.И. Белых "Жатва Христова"
    • Подумай о своей вечности
    • Н. Водневский "Куда идет молодежь"
    • В.Цорн "Я написал вам, юноши"
    • Е. Фанева "Запоздалое раскаяние"
    • А. Новиков "На праздник жатвы"
    • А.Н. "Мое упование"
    • Литературная страница
  • Апрель 2013 (4.38 Mb) [75] фото
    • Благовещение
    • Воскреснут ли мертвые
    • Д. Вилкерсон "Поиск правильной церкви в неправильной"
    • Ф. Шеффер "В чем ошибся Иов"
    • Высшая мера наказания
    • Литературная страница
  • Январь 2013 (4.47 Mb) [107] фото
    • С Рождеством Христовым и с Новым Годом!
    • М. Ноздрин "Уникальное время"
    • М. Бурчак "Новозаветний ковчег"
    • С. Головин "Что нужно для счастья"
    • М. Бурчак "Крещение Господне"
    • А. Витренко "Сына назвали Енох"
    • Литературная страница
  • Ноябрь 2012 (4.47 Mb) [433] фото
    • Праздник жатвы
    • Е.М.Б. "Две лепты вдовы"
    • Е. Калита "Зажженная свеча"
    • В. Деменин "Чудесная сила молитвы"
    • Т. Шиян "Лень хуже хворы"
    • А. Опарин "Престол Ваала"
    • Стихи
  • Октябрь 2012 (4.7 Mb) [159] фото
    • А.Т. Зацепа "Любовь как совокупность совершенства"
    • Х.Т. Диксон "Неизменное обетование"
    • В. Новиков "Как и мы прощаем должникам нашим"
    • Е. Чехунов "Нужно ли учиться?"
    • Т. Шиян "Сплетни"
    • Т. Головина "Штрихи к портрету(Анатолий Власов, никролог)"
  • Сентябрь 2012 (4.4 Mb) [145] фото
    • В. Мурашкин "Дух огня и единства"
    • Я. Пейсти "Уверенность"
    • М. Моргулис "Не говорите лжи друг другу"
    • Письма в редакцию
    • А. Клюжный "Исцеление души"
    • Письмо Христово
    • Кукла от Иисуса
    • Рош Ха-Шана
  • Август 2012 (4.06 Mb) [126] фото
    • Иоанн Златоуст "Преображение Господне"
    • Е. Зацепа "Предстояние и ожидание"
    • П. Пристенский "Преобразиться в образ Божий"
    • В. Булат "Когда это будет"
    • Достойный трудящийся
    • А. Громов "Дойти до адских врат"
    • Стихи
  • Апрель 2012 (2.53 Mb) [346] фото
    • Христос воскрес! Воистину воскрес!
    • Дорога скорби
    • М.В. Ноздрин "Благочестие"
    • В. Нихаенко "Жить вечно... как?"
    • С. Савченко "Христос утешает"
    • Ю. Богачев "Христос воскрес в их сердцах"
    • И. Антонова "Бог отвечает"
    • Стихи
  • Март 2012 (2.83 Mb) [134] фото
    • М.В. Ноздрин "Благочестие"
    • А. Жиловачик "Знамение для неверующих"
    • В. Новиков "Качество жизни христиан"
    • Сад Гроба Господня
    • Кому верить
    • Литературная страница
  • Февраль 2012 (2.81 Mb) [142] фото
    • И.А. Левчук "Встречас Богом"
    • Что такое Библейская Вера
    • Т. Шиян "Радуйтесь"
    • Е. Калита "Заплата на ветхой одежде"
    • А. Разгоев "Быть верным Богу"
    • Быстрый ответ
    • Слово Божье живо и действенно
    • Литературная страница
  • Январь 2012 (2.53 Mb) [118] фото
    • Знак жизни будущей
    • С. Удальев "Где родившийся Царь Иудейский?"
    • И.Б. "Разговор с Никодимом"
    • Комсомолец
    • О. Серов "Как Его вернуть"
    • Блажен кто помышляет о бедном
    • Литературная страница
  • Декабрь 2011 (4.29 Mb) [421] фото
    • Е. Воронин "Смирение"
    • В.В. Шишкин "Наша будущность"
    • М. Иванов "Искушение толерантностью"
    • Девочка, несущая свет
    • Л. Долоян "Чудо близ Арагац"
    • Можешь меня очистить
    • Литературная страница
  • Ноябрь 2011 (4.32 Mb) [396] фото
    • VII съезд ОЦ ХВЕ
    • О. Серов "Стоять в вере"
    • Е. Калита "Кем является христианин"
    • За всё благодарите
    • Плоды молитв
    • Прежний Арман умер в аварии
    • Молитва
    • Письмо в редакцию
  • Сентябрь 2011 (4.52 Mb) [401] фото
    • Некоролог. И.П. Федотов
    • Ч.Х. Сперджен "Мысли"
    • Е. Калита "О любви Бога"
    • Р.Э. Уайетт "Ноев ковчег"
    • Письма в редакцию
    • Е. Калита "Наш христианский лагерь"
    • Стихи
  • Июль 2011 (6.11 Mb) [292] фото
    • И.Е. Воронаев "Об истинной Божьей вере"
    • И.П. Федотов "Об истинном благочестии"
    • С. Черемисин "Божий план на мою жизнь"
    • Т. Шиян "Для чего мы приходим на служение?"
    • Милость моя не отступит от тебя. Свидетельство
    • Литературная страница
  • Май 2011 (4.5 Mb) [319] фото
    • А.И. Латышевич "Жизнь достойная Бога"
    • В. Мурашкин "Муж скорбей"
    • Израильский праздникТу-Би-Шват. Новый год деревьев
    • Д. Мологин "2600 лет истории: взгляд из прошлого"
    • Билет
    • Воспоминания
    • Стихи
  • Апрель 2011 (5.18 Mb) [202] фото
    • Христос Воскрес - Воистину Воскрес
    • Епископ Туровский Кирилл "Слово на святую Пасху десять веков назад"
    • А.Т. Зацепа "За веру Евангельскую"
    • Если не увидите знамений и чудес
    • Нет пророка в свем отечестве
    • Истории из жизни
    • Стихи
    • Воспоминания
  • Февраль 2011 (5.35 Mb) [300] фото
    • А. Стариков "Сретенье Господне"
    • В. Мурашкин "Время Господу действовать!"
    • Ч. Сперджен "Лоза, не приносящая плода"
    • Их жизнь изменил Христос
    • Литературная страница
  • Январь 2011 (4.31 Mb) [366] фото
    • И.П. Федотов "С Рождеством Христовым и с Новым Годом!"
    • Е. Зацепа "Во славу Божью"
    • А.Ф. Гурова "Сон Иосифа"
    • Взгляд на Младенца Иисуса
    • Коза помогла
    • Наш Бог - жив!
    • Литературная страница
  • Декабрь 2010 (5.29 Mb) [220] фото
    • Да не отходит книга сия закона от уст твоих...
    • И.П. Федотов "Живые камни"
    • Е. Калита "Будьте дружелюбны"
    • Т. Шиян "Сила любви"
    • А. Мень "О страшном суде"
    • А. Опарин "Лукавое время"
    • Истории из жизни
    • Литературная страница
  • Ноябрь 2010 (3.26 Mb) [278] фото
    • Неиссякаемый источник
    • Выживет ли этот мир?
    • М. Бурчак "Роковая жатва"
    • Б. Николай "Обещание"
    • Мой путь к Богу
    • Ж. Дукан "Книга для последнего времени"
    • Живем бедно из-за недоверия
  • Октябрь 2010 (2.95 Mb) [192] фото
    • С. Прокопов "Тема номера:"Итак, бодрствуйте...""
    • П. Пристенский "О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте"
    • А. Витренко "Главный интерн7ационалист"
    • Роботы - убийцы
    • Писмо в редакцию
    • Иисус Христос изменил их жизнь ""
    • Литературная страница
    • Вопросы, волнующие читателей
  • Сентябрь 2010 (3.25 Mb) [238] фото
    • Сердечно поздравляем Церковь ХВЕ Армении с 50-ти летием
    • А.Б. Табаков "Крещение"
    • С.Г. Черемисин "Сложно ли подражать героям?"
    • Н. Воронина "Предъявите ваши документы"
    • И. Агтонова "Не может укрыться город на вершине горы"
    • Литературная страница
  • Август 2010 (4.39 Mb) [164] фото
    • Преображение Господне
    • А. Федорук "Божьи благословения"
    • Искреннее заблуждение
    • Л. Завальский "Ученые верят в потусторонние силы"
    • Их жизнь преобразил Господь
    • Т. Шиян "О единстве"
    • Н. Усач "Миссионерский вестник"
  • Июль 2010 (3.33 Mb) [229] фото
    • Д. Таланцев "Наука свидетельствует о Боге"
    • А. Щеголев "Наши узорчатые платья"
    • Н. Воронина "Дорога в вечность"
    • С.Г. Черемисин "О настоящей любви"
    • Н. Брюхачева "Письмо в редакцию"
    • Матерям на заметку
    • Из руки Твоей
    • Билет для меня
  • Июнь 2010 (3.6 Mb) [244] фото
    • Д. Петерс "Милосердие"
    • Что есть человек, что ты помнишь его?!
    • С. Черемисин "Тайный язык"
    • Х. Сейла "Будь спокоен"
    • Между верой в Бога и наукой противоречий нет
    • Письма в редакцию
    • Борьба за жизнь
    • Вопросы волнующие читателей
    • Дом Мой домом молитвы наречется...
  • Май 2010 (4.1 Mb) [177] фото
    • Сердечно поздравляем всех читателей с праздником!
    • Г. Канцельсон "Сила Святого Духа"
    • Р. Петрович "Могущий соблюсти вас от падения"
    • Д. Мологин "Какое отношение Гитлер имеет к Армагеддону?"
    • С. Бугаков "Я заслужил смерть, Он даровал мне жизнь"
    • Литературная страница
  • Апрель 2010 (3.38 Mb) [218] фото
    • Поздравление от совета епископов
    • Р. Циммерман "Ты умер за нас"
    • Т. Шиян "Сила хвалы"
    • С. Прокопов "Путеводная звезда одна. И у каждого она своя."
    • Тайны апокалипсиса
    • Л. Андреев "Прекрасна жизнь для воскресших!"
  • Март 2010 (3.73 Mb) [179] фото
    • В. Алтухов "А у вас живут Иевусеи?"
    • О смирении
    • Т. Шиян "Время"
    • Ч.Х. Сперджен "Превратности судьбы"
    • Что ученые узнали о Боге
    • Н. Усач "Миссионерский вестник"
    • Рецепт прощения
    • Вопросы, волнующие читателей
    • О.С. Усепов "Поле..."
    • Литературная страница
  • Февраль 2010 (1.95 Mb) [213] фото
    • А. Сурожский "Сретение Господне"
    • А.И. Латышевский "Бог, нас изменяющий"
    • И. Муравлев "Духовная пища"
    • Этот мир соблюдается огню на день суда
    • Н. Усач "Музыка поклонения"
    • А. Витренко "Если бы не Бог, где бы он сегодня был?"
    • Е. Калита "Давайте помнить"
    • Литературная страница
  • Январь 2010 (2.79 Mb) [304] фото
    • С Рождеством Христовым и с Новым годом
    • М. Бурчак "Путеводная звезда"
    • А. Стариков "Рождество"
    • Котел и конфеты
    • Вопросы, волнующие читателей
    • Воскрешение дочери Иаира. И.Е. Репин
    • Литературная страница
  • Декабрь 2009 (2.92 Mb) [179] фото
    • Д. Петерс "Христова Церковь"
    • А. Мень "Восстань спящий"
    • Человек рождается с верой в Бога
    • Е. Калита "Мир Божий"
    • О.С. Усепов "Почему люди несчастны"
    • О. Чембер "Курс на святость"
    • О.С. Усепов "Вы не учитесь? Значит, вы уникальны!"
    • Я. Левен " Такие вот истории..."
    • Как я стала христианкой
    • Литературная страничка ""
  • Ноябрь 2009 (4.17 Mb) [308] фото
    • И.П. Федотов "Кто ты?"
    • Две заповеди
    • Т. Шиян "Духовная пустыня"
    • В. Степанов "Ученые проверили силу молитвы"
    • Десять неразгаданных тайн человека
    • Письмо в редакцию
    • Для Бога ценен каждый человек
    • С. Хибар "Экологические проблемы и "кончина века""
  • Октябрь 2009 (2.27 Mb) [286] фото
    • С праздником жатвы
    • С.В. Мордьянов "О народе Господнем"
    • В. Речнов "Избери жизнь"
    • Праведность твоя - как запачканая одежда
    • Индуизм
    • Мой выбор
    • За всё благодарите
    • Четыре вещи, объяснить которые ученые не в состоянии
  • Сентябрь 2009 (3.86 Mb) [374] фото
    • Я. Пуйсти "Благодать Божия"
    • В. Алтухов "Послан ли ты в Иерихон?"
    • Б. Шутов "Давать Божие"
    • Буддизм - религия без Бога
    • Письмо в редакцию
    • Литературная страница
  • Август 2009 (3.71 Mb) [221] фото
    • Преображение Господне
    • М. Бурчак "Два взгляда на одиночество"
    • А. Латышевич "Не оставайтесь несовершенными"
    • Случай в буран
    • Неужели наши дети что-то значат в духовном мире?
    • Письмо Христово
    • Письмо в редакцию
    • Литературная страница
  • Июль 2009 (3.51 Mb) [367] фото
    • Д. Беспалов "Слухи"
    • А. Мень "Покаяние"
    • Т. Шиян "Бывает ли ложь во благо?"
    • Е. Калита "Узы"
    • Жив Господь, а с Ним и я жива
    • Литературная страница
  • Июнь 2009 (3.56 Mb) [396] фото
    • Сердечно поздравляем всех с праздником Сошествия Святого Духа
    • И.А. Кмета "Вторая жизнь или рождение свыше"
    • Е. Калита "Кто не сможет увидеть царствия Божия"
    • Как счастлив я, что я Христа имею! (свидетельство)
    • В. Зорина "Милости Господни вспоминая всегда"
    • Интерпретация христианского учения в период нацизма в Германии
    • А.А. Опарин "Шаманство и северные народы"
  • Май 2009 (3.72 Mb) [342] фото
    • Вознесение Господне
    • А. Вдовиченко "Взгляни на Него!"
    • Т. Шиян "Господь прощает всякий грех"
    • Л. Матузко "Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни!"
    • Э. Модерзон "Соль без силы"
    • О.С. Усепов "Теплая SMSка"
    • А. Ковалюк "В любви святой протягивая руки..."
  • Апрель 2009 (3.9 Mb) [347] фото
    • Христос Воскрес! (поздравление)
    • М.В. Ноздрин "Пасха - жизнь наша"
    • Т. Шиян "Первая любовь"
    • М. Зеленов "Вербное воскресенье"
    • Ф. Сатурнов "День благовещения"
    • Храм гроба Господня
    • В. Леонович "Милости Господни..."
    • Т. Шиян "Добрые дела"
    • Литературная страничка
  • Март 2009 (3.8 Mb) [316] фото
    • С.В. Мордьянов "Кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие"
    • Яства и учения
    • N.N. "Горькая правда"
    • А. Гаврилов "Поступайте мудро"
    • Т. Шиян "Большие и малые грехи"
    • Э. Модерзон "Призвание Авраама быть солью земли"
    • С. Бобровский "Курсы парапсихологии"
    • Т. Шиян "Благодарность или ропот?"
    • Литературная страничка
  • Февраль 2009 (1.82 Mb) [340] фото
    • Твоя вера идет в огонь
    • Сердце человеческое
    • Будем бодрствовать и трезвиться
    • Если бы я был президентом, то...
    • Спасающая милость(историческое)
    • Литературная страница
  • Январь 2009 (0.95 Mb) [333] фото
    • М.Я. Бурчак "Что там случилось?"
    • Поклонение волхвов
    • Святое Богоявление
    • Т. Шиян "Идолы настоящего времени"
    • Боги предков Авраама
    • Б. Сапунов "Загадка Вифлеемской звезды"
    • От чего опьянел Ной
    • Литературная страничка
  • Декабрь 2008 (3.87 Mb) [319] фото
    • И.Е. Воронаев "О Божьем утешении"
    • Не судите, да не судимы будете
    • Вникай в себя и в учение
    • Для бога нет невозможного
    • Кто же проглотил пророка Иону?
    • А.А. Опарин "Дворец царицы Есфирь"
    • Стихи
  • Ноябрь 2008 (1.4 Mb) [336] фото
    • Г.А. Макарян "Открытие дома молитвы в г.Буденовске"
    • С.И. Прокопов "Хочу - очистись"
    • А. Егоян "Жатва"
    • Посвящение
    • Если не будете, как дети...
    • Мелочей не бывает
    • Угодно ли Богу планирование семьи?
    • Письма в редакцию
    • Литературная страница
  • Октябрь 2008 (1.39 Mb) [319] фото
    • И. Кисленко "Закон сеяния и жатвы"
    • Э. Модерзон "Вопль греха"
    • Е. Калита "Смертельн опасно!"
    • Т. Шиян "Компьютерные игры и ИнтерНЕТ"
    • В.Ю. Питанов "Фэн-Шуй - наука, религия или суеверие?"
    • Письмо в редакцию
    • Стихи
  • Сентябрь 2008 (4.35 Mb) [312] фото
    • Бог есть любовь
    • Я выбираю
    • Я не осуждаю тебя
    • Рим (исторический экскурс)
    • Не является ли телевизор идолом?
    • Стихи
  • Август 2008 (3.84 Mb) [301] фото
    • И.Е. Воронаев "О служении женщин-христианок"
    • Живые камни
    • Е. Калита "Остановиться!"
    • В. Коземчук "Довериться Богу"
    • В. Кибукевич "Приносите жертвы правды"
    • Первая в мире телеграмма
    • Вечные истины (историческое)
    • А.А. Опарин "И остановилось солнце..."
    • Стихи
  • Июль 2008 (3.79 Mb) [306] фото
    • Мир на высотах Божиих
    • В. Куц "Пришествие Иисуса Христа близко!"
    • А. Муровщик "Стрелы лукавого"
    • Дали название "Надежда"
    • Н. Смирнов "Бог наказал"
    • Крушение царства Персидского
    • Для всех открыт новый молитвенный дом
    • Литературная страница
  • Июнь 2008 (1.31 Mb) [299] фото
    • Сердечно поздравляем с днем сошествия Святого Духа
    • Ч. Сперджен "Ты дал им Духа Твоего благо"
    • Из воспоминаний об Иване Левчуке
    • Ложь: бывает ли она оправдана?
    • М. Малерб "Потерянные колена Израиля, где их искать?"
    • Две мои тёти
    • Протяните руку помощи
    • На все ли воля Божья?
    • Литературная страница
  • Май 2008 (1.44 Mb) [295] фото
    • Е. Калита "Узкий путь"
    • М.В. Ноздрин "Достижение Царства Небесного"
    • Так ли важна форма служения?
    • Многоразличны пути к Господу
    • Новая эпоха или ренессанс оккультизма?
    • Важность и неотложность дисциплинирования детей
    • Литературная страница
  • Апрель 2008 (3.67 Mb) [303] фото
    • Христос воскрес - воистину воскрес!
    • Торжествуй, Наследница Христова, на тебе спасения печать...
    • Что такое Христианство?
    • Мелочь ли?
    • Письмо в редакцию
    • Как мы молимся
    • Праздничные стихи
  • Март 2008 (4.03 Mb) [299] фото
    • М. Ноздрин "Благочестие и нечестие"
    • Христос был распят за меня и мои грехи (Свидетельство в зоне брата Виктора Салтыкова из Москвы)
    • Е. Калита "Глина"
    • Касающийся вас касается зеницы ока моего...
    • В.В. Шкляр "И теперь Он живет!"
    • Ф. Ковалев "Как Бог спас меня от смерти"
    • Свидетельствовать жизнью
    • Стихи
  • Февраль 2008 (1.27 Mb) [283] фото
    • М. Ноздрин "Заповеди Твои - утешение мое"
    • Иов: Взгляд в темноте
    • Сретение
    • Покинутая в джунглях
    • Ученые говорят о Боге
    • И. Лаптев "Где выход?"
    • Нести благую весть
    • Литературная страница
  • Январь 2008 (1.82 Mb) [285] фото
    • С Рождеством Христовым и с новым годом!
    • М. Ноздрин "Сила Рождества"
    • М. Бурчак "Времени однажды не станет"
    • С.Г. Леонович "Вернись к Отцу"
    • Н.В. Павлов "Мое детство"
    • Н.Р. Панковец "свидетельство"
    • Литературная страница
  • Декабрь 2007 (1.53 Mb) [291] фото
    • Я.Н. Пейсти "Открой уста свои..."
    • М.В. Ноздрин "Добрые дела"
    • Н.В. Павлов "Мое детство"
    • Смерть была рядом(свидетельство)
    • К. Льюис "О наказании за грехи"
    • Письма в редакцию
  • Ноябрь 2007 (2.58 Mb) [299] фото
    • А. Смалько "Наследие от Господа"
    • Пастырь
    • Нарушил ли Иисус Закон
    • О. Иващенко "Придите... и Я успокою вас"
    • А. Журба "Услышанная молитва"
    • Каждый день маленькая жизнь
    • Литературная страница
  • Октябрь 2007 (2.22 Mb) [278] фото
    • А. Ефимов "Путь ведущий в жизнь"
    • Б.Паскаль "О чудесах"
    • С. Прокопов "Какой принять совет"
    • Особое предназначение земли
    • Будь спокоен
    • До и после
    • Христианский лагерь (фотографии)
  • Сентябрь 2007 (2.05 Mb) [304] фото
    • Приветствие из Украины
    • П. Письменный "Свидетельство"
    • С.И. Прокопов "Петь во славу Твою, Господи!"
    • В. Хваль "Бог наделил мир гармонией звуков"
    • Павликане
    • А. Суязов "Дьявол использовал меня в своих целях"
    • В. Нихаенко "Пастырь добрый"
    • Литературная страница
  • Август 2007 (1.96 Mb) [272] фото
    • М.В. Ноздрин "Слово редактора. 10 лет газете"
    • С.И. Прокопов "С миссионерских полей"
    • Е. Калита "Его время близко"
    • В. Прокопов "По слову Твоему закину сеть"
    • Письма в редакцию
    • Литературная страница
  • Июль 2007 (1.25 Mb) [275] фото
    • И. Златоуст "О покаянии и о тех, кто оставляет собрания"
    • В. Андропов "Расплата за свободу"
    • О ереси
    • Мы еще живы, а нас уже нет...
    • А.А. Опарин "Поход, канувший в небытие"
    • Письма в редакцию
    • Стихи
  • Июнь 2007 (1.82 Mb) [321] фото
    • Всероссийская конференция учителей воскресных школ ОЦ ХВЕ
    • В. Меньшиков "Сотовые, смартфоны, карманные компьютеры"
    • М.В. Ноздрин "Молодежь - наше будущее. Истина и свобода"
    • В. Дубровский "Иисус"
    • Х. Тейлор "Высшее призвание"
    • Литературная страница
  • Май 2007 (1.47 Mb) [336] фото
    • Сердечно поздравляем всех с праздником сошествия Святого Духа!
    • И.Б. "Утешитель"
    • Г.Н. "Язычество под маской возражденных традиций"
    • Я. Колодяжный "Коротко о покаянии"
    • Письма в редакцию
    • Литературная страница
  • Апрель 2007 (1.76 Mb) [291] фото
    • Х.С. Кеворков "Христос воскрес - воистину воскрес!"
    • III певческо-музыкальная конференция ОЦ ХВЕ
    • Ты сказал: не оставлюни сироту, ни вдову. Я на Тебя уповаю
    • А. Гурова " Да будет мне по слову Твоему"
    • Л.Н. Толстой "Будь милостив к нам, Боже!"
  • Март 2007 (1.33 Mb) [277] фото
    • М.В. Ноздрин "Христос свет мой и спасение"
    • Л. Ткаченко "Правда о пугающем слове "секта""
    • А. Гаврилов "Цена времени"
    • Руфь. Верность и после смерти
    • Письмо в редакцию
    • Литературная страница
  • Февраль 2007 (1.71 Mb) [290] фото
    • Cретение Господне
    • М.В. Ноздрин "Слово редактора"
    • С.И. Прокопов "Посещение детского дома"
    • С.А. Васин "Мое только то, что я отдал"
    • М.М. "Жизнь наша"
    • А. А. Опарин "Событие, которого не могло быть"
    • Литературная страница
    • В. Граундс "За все благодарите"
    • Слова знаменитых
    • Стихи
  • Январь 2007 (1.78 Mb) [299] фото
    • И.П. Федотов, В.Г. Мурашкин, С.С. Козицкий "Поздравление с новым годом и Рождеством!"
    • Вифлеем
    • Доброделание
    • Урок перед Рождеством
    • Письмо в редакцию
    • В. и Т. Красиковы "Чудеса в нашей жизни"
    • Г. Кемпинг "Должны ли христиане праздновать Рождество?"
    • И. Антонова "Здесь наше место..."
    • Стихи
  • Декабрь 2006 (1.91 Mb) [294] фото
    • А. Клиновский "Любовь к Богу"
    • Коротка жизнь человека
    • Р. Варрен "Все начинается с Бога"
    • П.И. Рогозин "Возмещение"
    • А. и С. "Всякую нужду восполнит Сам Господь"
    • Письмо в редакцию
    • И. Антонова "Верен обещавший"
    • Стихи
  • Ноябрь 2006 (1.95 Mb) [287] фото
    • Жатва 2006
    • Ч. Сперджен "Душа и Спаситель"
    • А.А. Опарин "На поле Деир"
    • Е. Болотских "Бог много раз мне помогал"
    • С. Миколаенко "Познай глубины благодати"
    • Литературная страница
  • Октябрь 2006 (1.81 Mb) [298] фото
    • Х съезд ОЦ ХВЕ
    • Л. Колыбаев "Будем служить!"
    • Г. Тарасенко "Свидетельство сестры"
    • Вальденсы стояли твердо
    • Литературная страница
  • Сентябрь 2006 (1.68 Mb) [289] фото
    • Ч. Сперджен "Бог еще зовет"
    • Е. Калита "Дело Божие"
    • Е. Абрамова "Мировой обман"
    • А.А. Опарин "Допотопный мир"
    • К.Н. "Радостно и скорбно"
    • Истина вечной кары
    • Белая линия за которой тьма(свидетельство)
    • Молитва матери(свидетельство)
    • В мою жизнь пришел Христос(свидетельство)
    • Литературная страница
  • Август 2006 (4.39 Mb) [280] фото
    • Преображение Господне
    • В чем наша сила?
    • Как быть довольным?
    • Новая песнь
    • По ту сторону колючей проволоки(свидетельство)
    • Впустую прожитая жизнь(свидетельство)
    • Литературная страница
  • Июль 2006 (4.4 Mb) [279] фото
    • Воин Иисуса (Журнал "Христианин" 1927год)
    • В. Меньшиков "Дом на песке"
    • Молитва Сперджена
    • Э. Феч "Христиане ограждены от всяких страданий?"
    • Приготовься к сретенью Бога своего...
    • Потрясающий ответ
    • М. Базанков "И пламя не опалит тебя"
    • А.А. Опарин "Египетский идол"
    • Ответы на вопросы читателей
    • Стихи
  • Июнь 2006 (4.2 Mb) [275] фото
    • Сердечно поздравляем всех с праздником Сошествия Святого Духа
    • В. Боечко "Примите Духа Святого"
    • А. Прудкий "Иерусалим"
    • Вавилонская энциклопедия
    • От смерти в жизнь
    • Чего нельзя купить за деньги(свидетельство)
    • Проблема личности
    • Литературная страница
  • Май 2006 (4.39 Mb) [279] фото
    • В. Меньшиков "Мимо цели"
    • И. Павлюк "О верующих идущих путем Каина и поступающих по упрямству Валаама"
    • М.В. Ноздрин "Свободный выбор"
    • А.А. Опарин "Древнейшие свидетельства о Христе и Христианах"
    • Не шути с вечностью
    • Ты Бог, творящий чудеса(свидетельство)
    • Письма в редакцию
    • Литературная страница
  • Апрель 2006 (4.64 Mb) [289] фото
    • Х.С. Кеворков "Христос Воскрес - Воистину Воскрес!"
    • С.Г. Леонович "Я с вами!"
    • Ч.Х. Сперджен "Он создаст храм Господень и примет славу"
    • В. Нихаенко "Два вопроса Богу"
    • П.И. Рогозин "Божьи суды"
    • Прощение
    • И. Сидоров "Он исцеляет и освобождает"
    • Один, два или...
    • Литературная страница
  • Март 2006 (4.37 Mb) [283] фото
    • В. Нихаев "Бог есть любовь"
    • Обзор христианских вестей
    • С.В. Санников "Благочиние и нравы"
    • В. Фритсон "Великий Бог в Китае"
    • И.С. Проханов "Научиться жертвовать для Господ"
    • Александр Н. "Сила молитвы"
    • Литературная страница
  • Февраль 2006 (4.18 Mb) [291] фото
    • Е. Боечко "Почему человеку НУЖЕН Дух Святой"
    • Б. Феч "Сретение"
    • С. Риндлисбахер "Кто или что явтяется ЦЕРКОВЬЮ ИИСУСА?"
    • Н. Лит "Разница между прорицанием и библейским пророчеством"
    • А. Башмаков "Три условия успешного служения"
    • Свидетельство
    • Литературная страница
  • Январь 2006 (3.96 Mb) [311] фото
    • С Рождеством Христовым и с Новым годом!
    • Благословений потоки
    • История рождения Иисуса
    • В. Боечко "Не знаю вас"
    • Сила греха
    • П.И. Рогозин "Превратное празднование"
    • В. Резниченко "Мое счастье никто не сможет отобрать"
    • Литературная страница
  • Декабрь 2005 (3.47 Mb) [252] фото
    • Д.Н. "Второе пришествие: знание и неопределенность"
    • П. Троянчук "Общение с Господом"
    • Благочестие в раннем христианстве
    • М. Швед "В шаге от смерти"
    • А.А. Опарин "Дар Нила"
    • В. Гончаренко "Проповедую злодеям, каким был когда-то и я"
    • Литературная страница
  • Ноябрь 2005 (3.65 Mb) [266] фото
    • Л.Т. Зацепа "Благоговение"
    • Б. Грэм "Надежда среди уничтожения и гибели"
    • Заточение под землей
    • Б. Буркет "Еще раз про музыку"
    • А. Попчук "Кого боятся волки"
    • С.В. Санников "Великий церковный раскол"
    • Письма в редакцию
    • Литературная страница
  • Октябрь 2005 (3.31 Mb) [264] фото
    • Единство духа в союзе мира
    • В. Меньшиков "Почему Господь не всегда заступается за нас?"
    • Э. Сведенборг "О любви"
    • Г.И. Ясиницкий "Влияние плеяд"
    • Каталог моей жизни
    • А. Купниченко "После тьмы..."
    • Литературная страница
  • Август 2005 (3.4 Mb) [251] фото
    • С.И. Прокопов "Путь приобретения"
    • В. Меньшиков "Неодинаковые гири"
    • В.О. Ключевский "Кто победил?"
    • Не спеши
    • Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби
    • Н.Л. "Враждебность - это смерть для собственного сердца"
    • N.N. "Все в этой жизни не случайно"
    • Н. Лит "Признаки последнего времени становятся все более драматичными"
    • Литературная страница
  • Июль 2005 (3.81 Mb) [243] фото
    • Казнь в день рождения. Ян Гус
    • С. Черемисин "Бог отвечает на наши молитвы"
    • М.В. Хромцов "Научная точность Библии"
    • Из бесед Евгения Берсье
    • Верите ли вы в чудеса?
    • Два письма в редакцию
    • Вера и любовь
    • Литературная страница
  • Май 2005 (3.49 Mb) [290] фото
    • А. Зацепа "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!"
    • М.В. Ноздрин "Пасха - жизнь наша"
    • 1-й съезд музыкантов, регентов и певцов ""
    • Конференция учителей воскресных школ
    • Воздух звучит
    • Х. Хаукка "Души своей не погуби"
    • Свидетельства наших читателей
    • Литературная страница
  • Апрель 2005 (3.51 Mb) [252] фото
    • С.В. Мордьянов "Единственный путь"
    • А. Мень "Благовещение"
    • И. Степанович "Еще один взгляд на астрологию"
    • В. Нихаенко "Кто это, что и грехи прощает?"
    • С. Осесек "Началось до моего рождения..."
    • Сходство времен
    • Нужно единство
    • Литературная страница
  • Март 2005 (2.1 Mb) [263] фото
    • Д. Беспалов "Как скоро можно отойти от Бога"
    • Вести из Непала
    • М. Бурчак "Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут"
    • А.А. Опарин "Общества тайные"
    • Не досадуй ни минуты больше...
    • Письмо в редакцию
    • Высшее звание - слуга
    • И. Антонова "нам не нужно умирать!"
    • Литературная страница
  • Февраль 2005 (2.51 Mb) [256] фото
    • Есть ли что-нибудь для человека важнее, чем жить в вечности с Богом?
    • А. Мень "Сретение Господне"
    • С.В. Мордьянов "Сотрудникам Царства Небесного"
    • А.А. Опарин "Жилище шакалов"
    • Мы знаем
    • И. Водневский "Небесный зов"
    • П. Матяш "Дырявый свитер"
    • И. Антонова "Для чего ходишь в школу? Работать ли в воскресенье?"
    • Литературная страница
  • Январь 2005 (3.58 Mb) [333] фото
    • С Рождеством Христовым и с новым годом!
    • А. Мень "Крещение Господне"
    • Н. Грибова "Ложь в которую верят женщины"
    • С. Бугай "Соверши служение Богу!"
    • Е.К. "Маленький камушек в ботинке"
    • Вечная спешка
    • О. Мартин "Урок на кладбище"
    • М.В. Ноздрин "Памяти верного последователя и служителя Христова"
    • Литературная страничка
  • Декабрь 2004 (2.3 Mb) [241] фото
    • Ноябрь 2004 (1.86 Mb) [230] фото
      • Октябрь 2004 (1.85 Mb) [229] фото
        • В.В. Ноздрин "Не заслуженная милость"
        • Единство, зрелость, готовность церкви
        • А.А. Опарин "Судья с закрытыми глазами"
        • Рожденный в камере смертников
        • Свидетельства и письма в редакцию
        • Литературная страница
      • Сентябрь 2004 (2.58 Mb) [230] фото
        • В. Меньшиков "Небесный Отец"
        • Ч. Сперджен "Ты дал им Духа Твоего благого..."
        • И.П. Рогозин "Крещение"
        • Свидетельства.
        • Литературная страница
      • Август 2004 (2.79 Mb) [228] фото
        • А. Мень "Преображение Господне"
        • Н. Лит "Господь грядет"
        • Последние слова
        • Свидетельство
        • Добрая мать по пифагорейским понятиям
        • С.И. Прокопов "Вера которая видит"
        • Литературная страница
      • Июль 2004 (2.31 Mb) [213] фото
        • Милость Божия к народу Осетии
        • Е.Ф. Воронин "Открытие лагерного сезона"
        • Вести с Кубани
        • Жизнь скоротечна
        • И. Ковальчук "Памятник Авессалома"
        • Письма в редакцию
        • Литературная страница
      • Июнь 2004 (1.88 Mb) [221] фото
        • И. Боричевский "А что если есть загробная жизнь?"
        • Вести отовсюду
        • А. Захваткин "Путь Авраама и путь Лота"
        • А блюдце бегало по кругу...
        • Компьютерные игры. Интернет
        • С.И. Прокопов "Вера которая говорит"
        • Где ты?
        • Х. Шутц "Эволюционный тест не подтвердился"
        • Стихи
      • Май 2004 (1.74 Mb) [225] фото
        • Великий праздник
        • С.Г.Д. "Сила всех сил"
        • С.Н. "День откровений"
        • Р. Березов "Идолопоклонник"
        • И.С.П. "Спасен ли ты?"
        • Г. Проценко "Самое большое чудо"
        • П.М. "Сильные солнечные бури"
        • Литературная страница
      • Апрель 2004 (1.98 Mb) [225] фото
        • Х.С. Кеворков "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!"
        • Время близко. Вести отовсюду
        • Первый день недели
        • А. Порохняк "Он победил"
        • Открой себя человек
        • Письма в редакцию
        • Литературная страница
      • Март 2004 (2.09 Mb) [230] фото
        • И. Федотов "Поучение на пути в Иерусалим"
        • Молитесь о России
        • Мысли русского философа И.А. Ильина
        • С. Майборода "Гражданиский брак"
        • Письма в редакцию
        • Замурованная библия
        • Литературная страница
      • Февраль 2004 (1.33 Mb) [219] фото
        • Сретение
        • С.Г. Костюк "Слово, спасающее души"
        • С. Лесков "Был ли Христос ученым"
        • А.А. Опарин "Проконсул острова Кипр. План Александра Македонского"
        • С.А. Прокопенко "Имя Бога"
        • Письма в редакцию
        • Стихи
      • Январь 2004 (2.52 Mb) [251] фото
        • В.В. Ноздрин "С Рождеством Христовым! С новым годом!"
        • И.С.Г. "Поклонение волхвов"
        • Н. Котяков "Ступени роста"
        • Стихи
        • Письма в редакцию
        • Новости
      • Декабрь 2003 (2.06 Mb) [278] фото
        • Е. Бакар "Ибо корень всех зол есть сребролюбие..."
        • И.Н. Козлов "Какое преимущество быть христианином?"
        • Кровь его на нас и на детях наших
        • Х. Нойдорфер "Наступление оккультизма"
        • Г. Заречная "Знамя Его надо мною Любовь"
        • Литературная страница
      • Ноябрь 2003 (2.9 Mb) [278] фото
        • О жатве
        • Э. Вильямс "Совершенствование через страдания"
        • В. Шукшин "Горе"
        • Памятник неведомогу Богу
        • Л. Голосинский "Да будет Твоя воля, Боже!"
        • Письма в редакцию
        • Литературная страница
      • Октябрь 2003 (2.02 Mb) [320] фото
        • с.и. Прокопов "Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь"
        • Е. Бакар "Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых - сила Божия"
        • У. Уилсон "Тайны Божии"
        • П. Чудаков "Свидетельство бывшего наркомана"
        • А.А. Опарин "Царь изъеденный червями"
        • В. Ступак "Из чего мы строим духовный дом"
        • Письма в редакцию
        • Литературная страница
      • Сентябрь 2003 (1.95 Mb) [281] фото
        • Е.Ф. Воронин "Лето благословений"
        • Ю. Овчаренко "Что обладает нами?"
        • А.А. Опарин "Разные судьбы"
        • А. Власов "Не сеют, а жнут"
        • Т. Бондаренко "Соблазн"
        • Письма в редакцию
        • Литературная страница
      • Август 2003 (2.5 Mb) [275] фото
        • С. Абрамов "Вышнее призвание"
        • Ищите Господа
        • А. Савченко "Стресс"
        • N.N. "Искусство жить"
        • Г. Сарниченко "Суд"
        • Письма в редакцию
        • Литературная страница
      • Июль 2003 (1.9 Mb) [288] фото
        • В.В. Ноздрин "Наставь юношу при начале пути его..."
        • Валтасар Губмайер
        • Твоей души прекрасный дом
        • Эвтаназия
        • А.А. Опарин "Смерть первосвященника"
        • Литературная страница
      • Июнь 2003 (1.59 Mb) [274] фото
        • С праздником Троицы
        • В. Решетинский "Кто Духа Христова не имеет..."
        • Может ли свет далеких звезд служить доказательством дрекнего возраста вселенной
        • А.А. Опарин "Свидетельство храма, которого нет"
        • В. Дик "Не уходите от Бога"
        • Свидетельства
        • Литературная страница
      • Май 2003 (2.13 Mb) [285] фото
        • Божий мир
        • М.В. Ноздрин "Строительство ковчега спасения"
        • Р.А.У. "Как служишь ты?"
        • Новости
        • Зависть
        • Великое преобретение
        • П. Романчик "Сила Евангелия"
        • Литературная страница
      • Апрель 2003 (3.27 Mb) [284] фото
        • Е.Ф. Воронин "Христос воскрес! Воистину воскрес!"
        • В. Пасько "Христос воскрес! Воистину воскрес!"
        • Е. Бакар "Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых - сила Божия"
        • Новости
        • Есть такие люди...
        • Свидетельства
        • А.А. Опарин "Казнь в крепости Махерон"
        • Литературная страница
      • Март 2003 (3.85 Mb) [295] фото
        • В. Дик "Потерянный рай"
        • П. Ковалев "Живая вода"
        • Д. Локтев "Что такое смирение?"
        • Р. Березов "Поучительная история"
        • А.А. Опарин "Лжехристы апостольских времен"
        • Б.С.И. "Расхищение имения своего принял с радостью!"
        • О.С. Карпушин "Что случилось с динозаврами..."
        • Литературная страница
      • Февраль 2003 (3.63 Mb) [345] фото
        • Сретение
        • Я. Левен "Господь близко"
        • И. Азанов "Живые камни"
        • В. Меньшиков "Где найти счастье?"
        • Р.А.У. "Десятина"
        • А.А. Опарин "Не состоявшаяся императрица"
        • Свидетельства
        • N.N. "Интернет"
        • Литературная страница
      • Декабрь 2002 (2.06 Mb) [245] фото
        • С. Витюков "Время - драгоценный дар"
        • А. Богун "Моя поездка в Израиль"
        • Н.К. "Люди слепы и упиваются своей слепотой"
        • А.А. Опарин "Страшные факелы садов Нерона"
        • Артист цирка... экстрасенс... божий человек
        • Печальная статистика
        • Литературная страница
      • Ноябрь 2002 (1.67 Mb) [247] фото
        • В. Дидоренко "Се, стою у двери и стучу..."
        • События вошедшие в историю церкви
        • А.Г. "Иссоп"
        • Э.Э.Ц. "Два весла"
        • А.А. Опарин "Отец инквизиции"
        • Нам пишут из Коми...
        • Ученые открывают Бога
        • Санька
        • Литературная страница
      • Октябрь 2002 (2.62 Mb) [245] фото
        • Я.Н. Пейсти "Человек с одним талантом"
        • Мутные потоки
        • Г. Сорокина "Мое свидетельство"
        • А. Сувязов "И стали называться христианами"
        • Кубицкий "Признаки истинного христианства"
        • С. Заднипровский "Халлоуин - "За Бога" или "Против Бога""
        • Литературная страница
      • Сентябрь 2002 (1.81 Mb) [236] фото
        • Слово, сказанное о Боге
        • В. Франчук "Жизнь, посвященная Господу"
        • Бедствие вновь пришло на Кубань
        • А.А. Опарин "Танец подо льдом"
        • В. Полещук "Грешнее всех живущих?"
        • Свидетельство
        • Измена
        • Письмо в редакцию
        • Литературная страница
      • Август 2002 (2.11 Mb) [243] фото
        • Признаки последнего времени
        • Из истории христианских мучеников
        • А. Рослый "Зависимость или независимость?"
        • П.Н. Белицкий "Будь верен"
        • Искушение
        • Работа
        • Три письма в редакцию
      • Июль 2002 (1.91 Mb) [233] фото
        • Шаг в сторону
        • С.И. Прокопов "Следуя за Христом"
        • Л. Череватюк "Что нужно,чтобы получить спасение?"
        • Ф.К. Карп "Каковы вкусы человека, таков он и сам"
        • Ф. Петренко "Покайтесь и веруйте в Евангелие..."
        • По стопам Спасителя
        • Свидетельства
        • Стихи
      • Июнь 2002 (1.94 Mb) [256] фото
        • Поздравление всем христианам
        • А. Лимонченко "День пятидесятницы"
        • В. Чернышев "Истинная дружба"
        • И. Комарова "Господь нам поможет"
        • П. Смоляников "От света во тьму, из тьмы к свету"
        • Жизнь, посвященная господу
        • Л. Кострыкин "Воспоминание"
        • В Индии сожжена ещё одна церковь
        • Письмо в редакцию
        • Литературная страница
      • Май 2002 (2.04 Mb) [247] фото
        • Христос Воскрес! Воистину Воскрес! ""
        • Х.С. Кеворков "Но...Христос Воскрес!"
        • Е. Бакар "Как хорошо и приятно жить братьям вместе"
        • М. Приймак "Прощаются тебе грехи"
        • Н. Винокуров "Жуки - коровки"
        • Теперь я люблю тебя, мама!
        • Тайны вокруг захоронений патриархов
        • В. Ступак "Драгоценная кровь"
        • Два письма в редакцию
        • Литературная страница
      • Апрель 2002 (2 Mb) [260] фото
        • П.П. Зинчук "Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим"
        • Жизнь посвященная Господу
        • Наказание, которого можно избежать
        • В. Шубец "Духовный рост"
        • Г.Н. Авраменко "А Бог его знает..."
        • С.И. Прокопов "Кто потревожил Иону"
        • Размышления о прекрасном. Стихи
        • Письма в редакцию
        • Посмотри на себя
      • Март 2002 (1.88 Mb) [267] фото
        • В.В. Ноздрин "Истинная молитва"
        • Л. Череватюк "Три креста"
        • П. Матяш "Небо манит"
        • Жизнь посвященная Господу
        • Грош
        • М.В. Власов "Любезные сердцу беседы"
        • Животные, которые говорили
        • Письма в редакцию
        • Стихи
      • Февраль 2002 (1.63 Mb) [256] фото
        • Сретение Господне
        • И. Златоуст "Слово о покаянии"
        • М. Примак "Одежда внутреннего человека"
        • С. Студенников "Суждение и осуждение"
        • Ч. Сперджен "Вещи, которые не следует пробовать"
        • Бог слышит молитвы
        • А. Сестринский "Носите бремена друг друга"
        • Вспоминайте наставников ваших
        • Письма в редакцию
        • Стихи
      • Январь 2002 (1.79 Mb) [269] фото
        • С Рождеством Христовым и с новым годом!
        • В.В. Ноздрин "Рождественская проповедь"
        • С.К. Кеворков "Отец отдал Сына Своего"
        • Д. Бабанаков "Бог есть любовь"
        • Ю. Стасюк "Спасительный сон"
        • Печальные факты в истории
        • В. Монастырев "Крещение Господа Иисуса Христа"
        • Литературная страница
      • Декабрь 2001 (1.61 Mb) [241] фото
        • Е. Тищенко "Вера от слышания"
        • Е. Воронин "Врата ада не одолеют церкви Христовой"
        • С. Келлер "В канун нового года"
        • Задумывались ли вы об этом?
        • Нам пишут из Новомосковска
        • Г. Немченко "Журавлиная стая"
        • Два письма в редакцию
        • Стихи
      • Ноябрь 2001 (2.36 Mb) [252] фото
        • Н. Котяков "Отпусти народ мой"
        • А. Порохняк "Время жатвы пришло"
        • Стихи
        • Жены, посвящающие себя благочестию
        • Е. Бакар "Нам пишут из Невинномысска"
        • М. Каранашева "Жертва столетий"
        • Прогесс греха
        • Компьютерные игры: насколько они безопасны
      • Октябрь 2001 (1.76 Mb) [245] фото
        • В. Кашубин "Страх Господень ведет к жизни..."
        • Е.Ф. Воронин "Глухие услышат об Иисусе"
        • У.Ливингтон "О чем забыл отец"
        • Родились ли вы свыше
        • А.В. Сальникова "Последняя надежда"
        • Свидетельства
        • Н.П. Королев "Демоническое влияние"
        • Стихи
        • Два письма в редакцию
      • Сентябрь 2001 (1.41 Mb) [243] фото
        • Покайтесь и веруйте в евангелие
        • А.В. гаврилов "Живое упование"
        • Их есть Царство Небесное...
        • Вспоминая старые проповеди...
        • М.В. Власов "Любезные сердце беседы"
        • И.С. Проханов "ай тому, кто просит у тебя"
        • В помощь учителю воскресной школы
        • Свидетельства
        • Симеон новый богослов
        • Два письма в редакцию
        • Стихи
      • Август 2001 (1.67 Mb) [251] фото
        • Откровения преображения Христова
        • А.А. Жиловачик "Моя вера"
        • Что может постыдить христианина в день пришествия Христа за церковью
        • Н.А. "Подумайте об этом"
        • И.Б. "Все ли будут спасены?"
        • Более 2000 народов на земле ни разу не слышали о Христе
        • В. Сергиенко "Чти старость"
        • Свидетельство
        • Секрет успеха
        • Стихи
      • Июль 2001 (1.23 Mb) [243] фото
        • Д. Бабанаков "Осторожно чудо"
        • В. Сергиенко "Идите и проповедуйте"
        • Н.В. "Горькая правда"
        • В.Б. "Утверди Боже, то, что Ты соделал для нас"
        • В. Салов "Свидетельство"
        • М. Милашевич "Гнев Божий"
        • Свидетельство
        • О слове
        • Стихи
      • Июнь 2001 (1.56 Mb) [257] фото
        • Поздравление ко дню сошествия Святого Духа
        • Троица
        • Е.Ф. Воронин "Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее"
        • С.В. Мордьянов "Кто не родится от воды и Духа..."
        • Т. Подкользина "Свидетельство"
        • Я. Коменский "Что бы тебя любили..."
        • Стихи
        • Письмо в редакцию
      • Май 2001 (5.15 Mb) [249] фото
        • В.В. Ноздрин "И бесприкословно - ...вознесся во славе"
        • Е.Ж. "Восхищение церкви"
        • В. Чернышев "Что есть страх Господень?"
        • М. Приймак "Наша жертвенность Богу"
        • Если мы веруем...
        • Умей прощать
        • М.Ф. Князева "Жизнь и здоровье - дар Божий"
        • Стихи
        • Два письма
      • Апрель 2001 (4.69 Mb) [263] фото
        • Пасхальное поздравление
        • Пасха
        • Стихи
        • На пути к Богу
        • Спасать души человеческие
        • В. Куликов "Смирение"
        • С. Прокопов "Что вы ищите живого между мертвыми?"
        • Было такое
        • Времена и сроки
        • С. Бугай "Принятое семя"
        • Свидетельство
        • Не унывай
        • Горькая история
        • Не молчи
      • Март 2001 (2.01 Mb) [241] фото
        • С.В. Мордьянов "О народе Господнем"
        • С.И. "Мир видимый и не видимый"
        • Стихи
        • М. Ноздрин "Благочестие"
        • Как хорошо с Богом...
        • И. Шмид "Наступит время"
        • Советы родителям при воспитании детей
        • Письма в редакцию
      • Февраль 2001 (1.25 Mb) [237] фото
        • М. Ноздрин "Благочестие"
        • Г.Н. Евич "Еще один дом молитвы"
        • Н. Водневский "Драгоценная вера"
        • Ф. Петренко "Оживи нас..."
        • Протестанты в 19-м веке
        • Стихи
        • В. Сергиенко "Обращение"
        • Все содействует ко благу
      • Январь 2001 (4.03 Mb) [267] фото
        • С Рождеством Христовым
        • В. Сергиенко "Иисус дарит любовь"
        • Вступление в 21-й век
        • Скорби ведут нас к Богу
        • В. Хваль "Другу"
        • Х.С. Кеворков "Радостная весть"
        • Р.А. Усепова "Письмо читаемое всеми"
      • Декабрь 2000 (2.85 Mb) [243] фото
        • М.В. Ноздрин "Жатва 2000. Плоды нашей жизни"
        • От Меня это было
        • С.Г. Черемисин "Сила Церкви Христовой"
        • Дорога в небо
        • Дай отчет...
        • Ныне решай!
        • Ребро Адама
        • Улыбка
        • Свидетельства
        • Стихи
      • Ноябрь 2000 (2.22 Mb) [258] фото
        • Праздник жатвы
        • Новый дом молитвы в Кропоткине
        • В. Нихаенко "С Богом ты будешь спокоен"
        • М. Приймак "Страдание и слава"
        • История Христианства. Мартин Лютер
        • П. Патц "Рок музыка"
        • Стихи
        • Письма в редакцию
      • Октябрь 2000 (2.24 Mb) [233] фото
        • С.И. "Возвратитесь, дети-отступники"
        • Пустите детей
        • В. Нихаенко "Любовь, превосходящая разумение"
        • Я. Левен "Возьми крест свой и следуй за Мною"
        • Одно ли и то же быть «званным» и «избранным»?
        • Свидетельства
      • Сентябрь 2000 (1.28 Mb) [248] фото
        • М. Приймак "Быть благодарным"
        • Путь длинною в 100 лет
        • История христианства. Средневековье
        • За Христа
        • Не говори, что веры нет
        • Письма в редакцию
        • Стихи
      • Август 2000 (1.31 Mb) [263] фото
        • С.В. Мордьянов "Послушание"
        • Праздник Троицы
        • Праздник преображения
        • Красноярская миссионерская школа
        • Хроника по ОЦХВЕ
        • А.А. Власов "Так мог соделать только Бог!"
        • Письма в редакцию
        • Стихи
      • Июль 2000 (1.61 Mb) [245] фото
        • Новости
        • Дивны дела Твои, Боже
        • Свидетельство
        • Ю.А. Жижко "Бодтствуйте и не сомневайтесь"
        • История Христианства.XIII век
        • А. Власов "Одним словом"
        • С.И. "Господствуй над грехом"
        • Н. Королев "Ты Бог видящий меня"
        • Письма в редакцию
        • Стихи
      • Июнь 2000 (1.08 Mb) [232] фото
        • Испытания в жизни христианина
        • П. Зинчук "Ищите Господа, когда можно найти Его"
        • Бог никогда не оставляет нас
        • История Христианства. XI век
        • Свидетельство
        • Стихи
        • Письма в редакцию
      • Май 2000 (1-й выпуск после переименования!) (1.56 Mb) [227] фото
        • М.В. Ноздрин "Мы проповедуем Христа распятого... и воскресшего"
        • А. Собко "Исповедуй грехи свои"
        • С.И. Прокопов "Пришел к своим и свои не приняли"
        • История Христианиства. X век
        • В. Шило "Брак, созданный Богом"
        • Юлианский и Григорианский календари
        • Земля тяжелеет
        • Свидетельство
        • Стихи
      • Апрель 2000 (1.58 Mb) [231] фото
        • Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
        • Пилат
        • Тайна смерти
        • Н.Н. "Распятая истина"
        • О физической смерти Иисуса Христа
        • В. Нихаенко "Не подражай Ироду. Богу поклонись"
        • Р. Бонке "Иисус жив!"
        • Стихи
      • Март 2000 (1.31 Mb) [224] фото
        • А. Собко "Три мира"
        • С. Прокопов "Как прекрасны на горах ноги благовестника..."
        • Господь сужает пути, чтобы спасти нас
        • История Христиаства. Вселенский соборы
        • По вере вашей...
        • Не хочу иной жизни
        • А. Власов "Короткое свидание"
      • Февраль 2000 (1.42 Mb) [231] фото
        • Народ, ходящий во тьме увидит свет великий...
        • С. Прокопов "Незаслуженная милость"
        • Свидетельство
        • История Христиаства. Вселенский соборы
        • В. Сергиенко "Браки совершаются на Небесах"
        • Стихи
      • Январь 2000 (1.53 Mb) [245] фото
        • Рождественское поздравление
        • О. Попов "Юношество в домостроительстве церкви"
        • А. Порохняк "Рождество"
        • А. Дмитрук "Как понять, что невозможно понять"
        • История Христианства
        • Люди великой цели
        • П. Морозов "Вести из дальних краев"
        • Х.С. Кеворков "Непреходящая радость"
        • А. Власов "Верою... угашали силу огня"
        • Стихи
      • Декабрь 1999 (2.2 Mb) [249] фото
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                                            • Май 1998 (1.74 Mb) [212] фото
                                              • Апрель 1998 (1.61 Mb) [231] фото
                                                • Март 1998 (1.25 Mb) [268] фото
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                                                  • Новости ОЦХВЕ
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                                                  • Призыв к покаянию
                                                  • А. Мельников "Так ли добра белая магия?"
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                                                  • Литературная страница
                                                • Февраль 1998 (0.83 Mb) [220] фото
                                                  • М.В. Ноздрин "Колонка редактора"
                                                  • А.В. Сальникова "Библия"
                                                  • В. Овсянникова "Рождество"
                                                  • А. Мельников "Так ли добра белая магия?"
                                                  • А.Ф. Шеленкова "Господь - хранитель наших душ"
                                                  • Поколения
                                                  • С. Леонович "Патриархи. Авраам"
                                                  • А. Колотюк "Только один шаг до ада"
                                                  • С.И. Прокопов "Ночь в которую ангелы пели"
                                                  • Свидетельства
                                                  • Литературная страница
                                                • Январь 1998 (1.46 Mb) [238] фото
                                                  • М.В. Ноздрин "Колонка редактора"
                                                  • Праздник Рождества
                                                  • Н. Софийский "Путеводная звезда"
                                                  • Х.С. Кеворков "Ныне пришло спасение дому сему"
                                                  • П. Логунов "Астрология"
                                                  • К. Термя "Гармония"
                                                  • А.С. "Воплощение"
                                                  • С. Леонович "Обетование"
                                                  • А. Мельников "Так ли добра белая магия?"
                                                  • Свидетельства
                                                  • Стихи
                                                • Декабрь 1997 (0.72 Mb) [261] фото
                                                  • М.В. Ноздрин "Колонка редактора"
                                                  • П. Логунов "НЛО - спасители ли земли"
                                                  • А. Черкашина "Милости Господни вспоминай, считай..."
                                                  • К. Термя "Образ Божий"
                                                  • С. Леонович "Патриархи. Моисей"
                                                  • П. Логунов "Дети дьявола"
                                                  • Свидетельства
                                                  • Стихи
                                                • Ноябрь 1997 (2.64 Mb) [247] фото
                                                  • М.В. Ноздрин "Колонка редактора"
                                                  • Молодежный съезд
                                                  • С.И. Прокопов "Деньги против воскресения"
                                                  • П. Логунов "Источники и водоемы"
                                                  • А. Танков "Подарок Господа"
                                                  • Стихи
                                                • Август 1997(Самый первый номер!) (2.35 Mb) [343] фото
                                                  • М.В. Ноздрин "Слово редактора"
                                                  • Единство Церкви, сила проповеди, чистота учения...
                                                  • Ф. Ковалев "Цепь заблуждений адвентистов седьмого дня"
                                                  • П. Зинчук "Посланники Божьи"
                                                  • В.В. Ноздрин "Эталон"
                                                  • Праздник для сирот
                                                  • П.С. "Жизнь достойная Бога"
                                                  • Стихи
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