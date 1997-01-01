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Свет и Жизнь №1 за 2014-й год уже на сайте

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Книги

  • Вероучение Белорусской Объединенной Церкви христиан веры евангельской (1.12 Mb) [941]
    • В ваших руках разработанное нашими служителями Вероучение Белорусской Объединенной Церкви христиан веры евангельской.
    • В отличие от Краткого Вероучения, принятого на заре становления Союза ХВЕ в РБ в 1991 году и очертившего основные доктрины Белорусской пятидесятнической Церкви, данное издание Вероучения включает как детальное объяснение догматических утверждений, присущих нашим церквам, так и понимание нашими служителями отдельных социальных вопросов, наиболее часто возникающих в современной жизни.
    • С.С. Хомич (Епископ Объединенной Церкви ХВЕ в РБ)
  • Тематическая программа Библейской школы по вероучению ОЦ ХВЕ (1998год) (10.27 Mb) [1639]
    • Данное учебное пособие включает в себя четыре части:
    • Тематическое богословие
    • Гомилетика - учение о проповеди
    • Экзегетика - разбор и изучение Священных писаний
    • Географический обзор Ветхого и Нового Заветов
    • Также в данном пособии приводится краткое содержание "Историчекого обзора созидания Церкви Христовой"(выпускается издательством отдельной книгой) и "Программы обучения учителей Воскресных школ(104с.)(выпущена в 1997 году издательством "Слово Христианина")"
  • А. Гула "Иди за мной" (12.37 Mb) [1381] фото
    • Свидетельство.
    • Александр Гула и его супруга Елена вместе прожили более 50 лет. Прошли нелегкий путь испытаний, многолетних застенков ГУЛАГа, и во всей их нелегкой жизни помогал им Господь.
  • С.В. Санников "События и люди Нового Завета" (5.69 Mb) [797] фото
    • Методика совместного изучения Библии
    • в малых группах
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