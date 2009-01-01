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Евангелист
№3 (2012) (16.81 Mb) [929] фото №2 (2010) (14.38 Mb) [1040] фото
№1 (2010) (14.27 Mb) [559] фото
- Слово редактора
- В.В. Ноздрин "День Воскресения Христова"
- Д. Беспалов "Покоритесь Богу"
- Р. Циммерман "Служащие Богу духом"
- М.Ф. Власенко "Наставление родителям"
- Р. Саакян "Все источники в Тебе"
- Я.Н. Пейсти "Тесные врата"
- А. Бабий "Служите Господу со страхом"
- М. Бурчак "Уроки Всевышнего"
- К. Ковалева "Ими движет любовь Христа"
- Е. Фолькер "Ночь под открытым небом"
- Вести из регионов
- А. Табаков "Всему свое время"
- В. Киселев "Хроника тюремного служения"
№4 (2009) (14.14 Mb) [545] фото
- И.П. Федотов "Привел ли ты..."
- И.Е. Воронаев "Христос и первая Его Церковь"
- Р. Циммерман "Вот дело Божие..."
- А.И. Латышевич "Живите достойно"
- А. Щеголев "Потерянная заповедь"
- А. Арустамян "Служение сестер"
- М.Я. Бурчак "Моя Невеста, ты так устала"
- А.Т. Зацепа "Свидетельство"
- Вот я, Господи, пошли меня!
- Хроника событий ОЦХВЕ
- Помни весь путь, которым вел тебя Господь
- А. Витренко "Наши наставники"
№3 (2009) (11.18 Mb) [749] фото
- И.Е. Воронаев "Об истинной Божьей вере"
- И.П. Федотов "Утомленному силу"
- Дух и невеста говорят:гряди Господи
- Г.А. Бабий "За кого почитают меня люди?"
- В.В. Алтухов "Не дремлет хранящий тебя"
- Я.Н. Пейсти "Великое спасение"
- В. Сомов "Христианская красота"
- П. Пристенский "Жатва"
- Л. Голосинский "Развод? - Нет!"
- И.И. Петрова "Дочь Фануилова"
- Семья Жуковых
- В. Леонович "Обетованная земля... "
№2 (2009) (11.38 Mb) [353] фото
- И.П. Федотов "Дух Святой"
- М.Н. Чиж "Образ служителя"
- П. Иваньков "В духе кротости"
- И. Белебеха "Победоносная жизнь"
- А. Щеголев "Вся Библия про меня"
- А. Королев "Радуйтесь с радующимися..."
- А. Гаврилов "Прогресс и христианин"
- В. Григорьев "О христианской свободе"
- О. Смочилин "Не проходите мимо"
- П. Престенский "Что есть истина?"
- А. Власов "Стар да умен..."
- Л. Гмаова "В основе семьи..."
№1 (2009) (10.75 Mb) [354] фото
- И.Е. Воронаев "О воскресении Господа..."
- В. Кригер "Быть верным Ему до конца"
- ХМИ "Не ваша война, а Божия"
- Б.Н. Синибабнов "Что драгоценно пред Богом"
- А.И. Латышевич "Преемственность"
- А. Гладков "Зависть"
- И.А. Белебеха "Размышляй над словом Божьим"
- Вести из регионов
- XVII Конференция учителей воскресных школ...
- IV зимняя молодежная конференция ОЦХВЕ...
- И в далекий сибирский край
- Т. Зейбель "Воспоминание о жизни"
№4 (2008) (10.56 Mb) [327] фото
- Р. Циммерманн "Тайна Рождественской ночи"
- Е. Воронин "Смирение"
- Декларация братства ХВЕ
- А. Стариков "Дай пребывать в тебе..."
- Б. Синибабнов "Представь себя Богу"
- А. Атачук "Верно преподавать слово истины"
- А. Белый "Труд в винограднике Христовом"
- П. Пристенский "Благодарение"
- Детский мир
- Беседа с родителями
- Т. Зейбель "Воспоминания о жизни"
- Памяти Божьего служителя
№3 (2008) (11.81 Mb) [349] фото
- И.П. Федотов "Побеждающий не потерпит вреда"
- Г.А. Бабий "Призыв к служению"
- С.К. Кеворков "Проповедь Евангелия"
- В.Г. Мурашкин "Два юбилея"
- В. Кадников "Приблизьтесь к Богу..."
- III всероссийская конференция миссионеров
- В. Петренко "Иисус приходит по воде - 2008"
- Наставления и пожелания родителям
- А.С. Смалько "Юным - обдумывающим житье"
- Т. Зейбель "Воспоминания о жизни"
№2 (2008) (9.67 Mb) [287] фото
- Г.А. Бабий "Единство и здравое учение"
- В. Кригер "Сила исповеди"
- Р. Циммерман "Почтите Сына"
- И. Белебеха "Цена следования за Господом"
- В. Сомов "Божий сын"
- IV конференция учителей воскресных школ
- Лето христианских лагерей
- А. Гаврилов "Встреча с Д. Беспаловым"
- Моя любимая церковь
- М. Ноздрин "В вере добродетель"
- О. Смочилин "Хроника тюремного служения"
- Жизнь - Христос о К.П. Воловнике
№1 (2008) (8.92 Mb) [431] фото
- И.П. Федотов "Дела Божии"
- В.Г. Мурашкин "Тюремное служение"
- Л.Т. Зацепа "Подвизайтесь заверу"
- П. Пристенский "Молчание Аарона"
- В. Сомов "О миссии Стефанус"
- В. Коломиец "Дни благодатные"
- Совещание епископов России
- V конференция по образованиюв СНГ
- VII конференция ЦРО РАМ ХВЕ
- А. Щеголев "Следовать за Христом"
- В. Киселев "Черный дельфин"
- М. Бурчак "Гроб у богатого"
- Встреча у Господа
- В.Г. Мурашкин "Призвание"
- М.В. Ноздрин "Вот я, пошли меня"
- И.Е. Воронаев "О Рохдестве Христовом"
- И.А. Левчук "Проповедь"
- Р. Циммерман "И Слово стало плотью"
- М.Я. Бурчак "Уроки Иохаведы"
- В.Г. Мурашкин "Кто не собирает"
- В.И. Прокопов "Время призыва"
- Н. Внукова "О воспитании"
- А.В. Гаврилов "Факты. События..."
- Хроника
- Свидетельство об И.Ф. Колотюке
- Свидетельство Ф.Н. Ковалева