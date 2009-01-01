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Фильтр по году: 2010 2009 2008 Все Евангелист №3 (2012) (16.81 Mb) [929] фото №2 (2010) (14.38 Mb) [1040] фото Слово редактора

В.В. Ноздрин "День Воскресения Христова"

Д. Беспалов "Покоритесь Богу"

Р. Циммерман "Служащие Богу духом"

М.Ф. Власенко "Наставление родителям"

Р. Саакян "Все источники в Тебе"

Я.Н. Пейсти "Тесные врата"

А. Бабий "Служите Господу со страхом"

М. Бурчак "Уроки Всевышнего"

К. Ковалева "Ими движет любовь Христа"

Е. Фолькер "Ночь под открытым небом"

Вести из регионов

А. Табаков "Всему свое время"

В. Киселев "Хроника тюремного служения" №1 (2010) (14.27 Mb) [559] фото И.П. Федотов "Привел ли ты..."

И.Е. Воронаев "Христос и первая Его Церковь"

Р. Циммерман "Вот дело Божие..."

А.И. Латышевич "Живите достойно"

А. Щеголев "Потерянная заповедь"

А. Арустамян "Служение сестер"

М.Я. Бурчак "Моя Невеста, ты так устала"

А.Т. Зацепа "Свидетельство"

Вот я, Господи, пошли меня!

Хроника событий ОЦХВЕ

Помни весь путь, которым вел тебя Господь

А. Витренко "Наши наставники" №4 (2009) (14.14 Mb) [545] фото И.Е. Воронаев "Об истинной Божьей вере"

И.П. Федотов "Утомленному силу"

Дух и невеста говорят:гряди Господи

Г.А. Бабий "За кого почитают меня люди?"

В.В. Алтухов "Не дремлет хранящий тебя"

Я.Н. Пейсти "Великое спасение"

В. Сомов "Христианская красота"

П. Пристенский "Жатва"

Л. Голосинский "Развод? - Нет!"

И.И. Петрова "Дочь Фануилова"

Семья Жуковых

В. Леонович "Обетованная земля... " №3 (2009) (11.18 Mb) [749] фото И.П. Федотов "Дух Святой"

М.Н. Чиж "Образ служителя"

П. Иваньков "В духе кротости"

И. Белебеха "Победоносная жизнь"

А. Щеголев "Вся Библия про меня"

А. Королев "Радуйтесь с радующимися..."

А. Гаврилов "Прогресс и христианин"

В. Григорьев "О христианской свободе"

О. Смочилин "Не проходите мимо"

П. Престенский "Что есть истина?"

А. Власов "Стар да умен..."

Л. Гмаова "В основе семьи..." №2 (2009) (11.38 Mb) [353] фото И.Е. Воронаев "О воскресении Господа..."

В. Кригер "Быть верным Ему до конца"

ХМИ "Не ваша война, а Божия"

Б.Н. Синибабнов "Что драгоценно пред Богом"

А.И. Латышевич "Преемственность"

А. Гладков "Зависть"

И.А. Белебеха "Размышляй над словом Божьим"

Вести из регионов

XVII Конференция учителей воскресных школ...

IV зимняя молодежная конференция ОЦХВЕ...

И в далекий сибирский край

Т. Зейбель "Воспоминание о жизни" №1 (2009) (10.75 Mb) [354] фото Р. Циммерманн "Тайна Рождественской ночи"

Е. Воронин "Смирение"

Декларация братства ХВЕ

А. Стариков "Дай пребывать в тебе..."

Б. Синибабнов "Представь себя Богу"

А. Атачук "Верно преподавать слово истины"

А. Белый "Труд в винограднике Христовом"

П. Пристенский "Благодарение"

Детский мир

Беседа с родителями

Т. Зейбель "Воспоминания о жизни"

Памяти Божьего служителя №4 (2008) (10.56 Mb) [327] фото И.П. Федотов "Побеждающий не потерпит вреда"

Г.А. Бабий "Призыв к служению"

С.К. Кеворков "Проповедь Евангелия"

В.Г. Мурашкин "Два юбилея"

В. Кадников "Приблизьтесь к Богу..."

III всероссийская конференция миссионеров

В. Петренко "Иисус приходит по воде - 2008"

Наставления и пожелания родителям

А.С. Смалько "Юным - обдумывающим житье"

Т. Зейбель "Воспоминания о жизни" №3 (2008) (11.81 Mb) [349] фото Г.А. Бабий "Единство и здравое учение"

В. Кригер "Сила исповеди"

Р. Циммерман "Почтите Сына"

И. Белебеха "Цена следования за Господом"

В. Сомов "Божий сын"

IV конференция учителей воскресных школ

Лето христианских лагерей

А. Гаврилов "Встреча с Д. Беспаловым"

Моя любимая церковь

М. Ноздрин "В вере добродетель"

О. Смочилин "Хроника тюремного служения"

Жизнь - Христос о К.П. Воловнике №2 (2008) (9.67 Mb) [287] фото И.П. Федотов "Дела Божии"

В.Г. Мурашкин "Тюремное служение"

Л.Т. Зацепа "Подвизайтесь заверу"

П. Пристенский "Молчание Аарона"

В. Сомов "О миссии Стефанус"

В. Коломиец "Дни благодатные"

Совещание епископов России

V конференция по образованиюв СНГ

VII конференция ЦРО РАМ ХВЕ

А. Щеголев "Следовать за Христом"

В. Киселев "Черный дельфин"

М. Бурчак "Гроб у богатого"

Встреча у Господа №1 (2008) (8.92 Mb) [431] фото В.Г. Мурашкин "Призвание"

М.В. Ноздрин "Вот я, пошли меня"

И.Е. Воронаев "О Рохдестве Христовом"

И.А. Левчук "Проповедь"

Р. Циммерман "И Слово стало плотью"

М.Я. Бурчак "Уроки Иохаведы"

В.Г. Мурашкин "Кто не собирает"

В.И. Прокопов "Время призыва"

Н. Внукова "О воспитании"

А.В. Гаврилов "Факты. События..."

Хроника

Свидетельство об И.Ф. Колотюке

Свидетельство Ф.Н. Ковалева