Благовестник Евангелия
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Свет и Жизнь №1 за 2014-й год уже на сайте

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Слово Христианина

  • №4 (2013) (45.36 Mb) [1808] фото
    • №4 (2011) (32.36 Mb) [2071] фото
      • Г. Бабий "Тайна великая"
      • Р. Циммерманн "А я и дом мой будем служить Господу"
      • П. Новорок "Зло побеждай добром"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Стезей праведных"
      • Стойкая молитва
      • Д. Перл "Мудрость, пока есть еще надежда "
      • В. Трофименко "Здравствуй, Священная Земля!"
      • Е. Чубинский "По воле Божьей умножаются церкви в Израиле"
      • К. Сварищук "Мы любим Израиль и верно служим ему"
      • И. Антонова " Кто Ты?"
      • В. Трофименко "Светлой памяти епископа Ивана Федотова"
      • Н. Усач "Последняя просьба Ивана Федотова"
      • Г. Бабий "Подготовить Церковь ко второму пришествию"
      • В. Трофименко "О смерти и не думай!"
      • И. Сяллинен-Козицкая "Марфа! Ты заботишся и суетишся о многом"
    • №3 (2011) (31.52 Mb) [830] фото
      • П. Новорок "Мудрые наследуют славу"
      • П. Борщ "Спросим себя: а мы такие, как учит Библия"
      • Р. Циммерманн "Христианское супружество"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Стезей праведных"
      • Стойкая молитва
      • Д. Перл "Дар мудрости"
      • В. Трофименко "Здравствуй, Священная Земля"
      • С. Козицкий "Никогда не оставляем упования на Господа"
      • А. Озерчук "Два барьера"
      • И. Козицкая " Разве вы не читали: из уст младенцев"
      • В. Трофименко "90 лет миссионерскому служению Воронаева"
      • Р. Петрович "Торжество Пятидесятницы"
      • Льготы многодетным семьям
      • В. Трофименко "Благословенные встречи в Сибири"
      • Н. Усач "ХВЕ Осетии просят поддержать их начинание"
    • №2 (2011) (30.45 Mb) [844] фото
      • П. Новорок "Семья"
      • И. Азанов "Что особенного делаете?"
      • Что было, что есть и что будет
      • Стезёй праведных
      • Стойкая молитва
      • Не заигрывай с грехом
      • С. Селецкий "Сын мой! Храни заповедь отца!"
      • Н. Усач "Петр и Павел"
      • Д. Перл "Дар мудрости"
      • С. Козицкий "Божья сила посетила нас во время молитвы"
      • Люблю Господь, Твой дом
      • Л. Каночкин "Наркомания в больницах"
      • А. Озерчук "Божий почтальон"
      • В. Трофименко "Здравствуй, Священная Земля"
      • Прикосновение
    • №1 (2011) (21.36 Mb) [1089] фото
      • П. Новорок "Не внимай пустому слуху"
      • П. Ремпель "Он так долго ждал меня"
      • П. Гуржий "Церкви последнего времени"
      • Учимся молиться. Ходотайствуйте
      • С. Козицкий "Кто начинает, тот и заканчивает"
      • Н. Усач "Петр и Павел"
      • С. Селецкий "Я вижу свет"
      • Н. Усач "Христиане трудятся и в Аргентине"
      • Е. Сорочинская "Кофе на троих"
      • С. Гайдым "О компьютерах и вреде от них"
      • Л. Каночкин "Трагедия "Хромой лошади""
      • А. Озерчук "Возрождение"
      • В. Цветкова "Я знала о Боге, но не знала Бога"
      • Н. Усач "Светлой памяти Александра Конради"
      • В. Трофименко "Традиция имеет своё продолжение"
    • №4 (2010) (31.95 Mb) [789] фото
      • П. Новорок "Я знаю твои дела!"
      • Р. Швец "Что мешает нам иметь совершенную радость?"
      • И. Азанов "Важность мелочей"
      • Е. Савенок "Да будет воля Твоя"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Следуя зову Христа"
      • С. Селецкий "Можно ли измерить грех?"
      • Е. Сорочинская "Надежда"
      • Д. Перл "Благодарность производит радость"
      • Павел и Петр
      • А. Швец "Компьютерные игры и дети"
      • С. Козицкий "Наш чудесный Бог остается таким же"
      • А. Сабельник "Спасусь я и весь дом мой"
      • Л. Каночкин "Библейский взгляд на депрессию "
      • И. Сяллинен-Козицкая "Ищите жепрежде Царствия Божия"
      • Л. Киселёва "Бог отвечает на молитвы!"
    • №3 (2010) (33.47 Mb) [856] фото
      • П. Новорок "Непокорные сыны"
      • Г. Бабий "Дух Святой и его участие"
      • П. Гуржий "Вера святых"
      • И. Азанов "Самое дорогое в нашей христианской жизни"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Следуя зову Христа"
      • Одень ефод ребенку
      • В. Коваленко "Надежда"
      • Ю. Задорожная "Самая лучшая из профессий"
      • В. Леони "Куда все ушло, улетело?"
      • И. Гвенетадзе, И Антонова "К истории ОЦХВЕ Латвии"
      • И. Антонова "Взойди на гору!"
      • Е. Голонова "Спасусь я и весь дом мой"
      • В. Трофименко "О Доме Божьем в центре Риги"
      • И. Гвенетадзе "Я знаю, где самое прекрасное место на земле"
      • Е. Сорочинская "С лукавыми - по лукавству их"
    • №2 (2010) (26.89 Mb) [649] фото
      • П. Новорок "Христос умер за всех"
      • Г. Бабий "Дух Святой и его участие"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Следуя зову Христа"
      • Сохрани чистоту души
      • Е. Савенок "Божье обетование"
      • Н. Усач "От "Семейной церкви" - к домашней школе"
      • Б. Братленд "Родители не имеют права перекладывать..."
      • В. Трофименко "Христианская молодежь служит Господу"
      • Исторя Церкви ХВЕ Литвы
      • Л. Хурсин "По молитвам Церкви Бог спас"
      • Е. Сорочинская "Почему мы страдаем"
      • В. Трофименко "Миссия "Стефанус" помогает бедствующим"
      • В. Трофименко "В Виннице состоялась конференция"
      • И. Сяллинен "Как велики и неисследимы пути Твои"
      • Г. Бабий "Желания боящихся Его Он исполяет"
    • №1 (2010) (18.56 Mb) [660] фото
      • Г. Бабий "Как достичь первого воскресения оправдания"
      • П. Новорок "Я и дом мой будем служить Господу"
      • И. Азанов "Любиш ли ты Меня?"
      • П. Рыжков "Четыре дома"
      • Н. Усач, В. Трофименко "От России до Казахстана"
      • Д. Перл "Благодарный дух"
      • К. Дириенко "Любовь - это не только слова"
      • Н. Усач, В. Трофименко "Единственный наш спонсор - Господь!"
      • Е. Сорочинская "Ангелы. Во сне и наяву"
      • Н. Усач "Все дороги ведут в Рим"
      • Л. Каночкин "Размышления о восхищении Церкви"
      • В. Трофименко "На острове Гаити"
      • А. Холод "Несмотря на запреты"
      • О. Патриев "Свидетельство Петра Несторовича Павлишина"
      • П. Павлишин "Молитва-наставление"
    • №4 (2009) (20.2 Mb) [543] фото
      • Г. Бабий "Какими нас видит Бог?"
      • П. Новорок "Добрый человек идет с доброй вестью"
      • И. Азанов "Как я влияю на других"
      • В. Дорофеев "Путь к совершенству"
      • П. Рыжиков "Четыре дома"
      • Н. Усач "Дочь Фануилова в Малоярославце"
      • Г. Скребнева "Примирение тещи с зятем"
      • О. Данильченко"Музыкальное служение в церкви ""
      • Н. Усач "Благоприятное время не бесконечно"
      • В. Ткаченко "Время приобретать сердце мудрое"
      • Н. Усач "Испытания укрепляют Церковь Христову"
      • Л. Каночкин "Размышления о кризисе"
      • Н. Усач "По следам святых апостолов в городе Ефес"
      • С. Шилова "Ты пришел мне на помощь"
      • Как культурная среда формирует поведение
    • №3 (2009) (15.39 Mb) [1040] фото
      • Г. Бабий "Закон - детоводитель ко Христу"
      • П. Новорок "Грех непослушания"
      • С. Гайдым "Служение пресвитера и диякона"
      • Н. Усач "Божье дело всегда побеждает"
      • М. Перл "Заблуждение о справедливости"
      • Т. Чернопятко "Нет места идолу в нашем доме"
      • Д. Давидюк "Между нами, мужчинами"
      • Г. Бабий "Дорогой верности"
      • Е. Сорочинская "За все благодарите"
      • Н. Усач "Иерусалим Эгейского моря"
      • В. Трофименко "Первый выпуск УТС"
      • В. Трофименко "Библейская школа "Свет для народов""
      • А. Коваленко "Господь стал Хозяином моей жизни"
      • Детская страничка. Ваза
      • О. Кирилюк "Погибели предшествует гордость"
    • №2 (2009) (11.25 Mb) [654] фото
      • П. Новорок "Поспешим к совершенству"
      • Г. Бабий "Избрание и рукоположение священнослужителей"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути"
      • Г. Бабий "Заповедь любви"
      • В. Дорофеев "Божья воля"
      • Р.Д. Анаст "Жена Ноя"
      • К. Свенсон "Национальная реформация Америки"
      • Б. Братленд "Родители не имеют права"
      • Почему семьи обучают детей в домашних школах
      • М. Перл "Так кто же неспособен?"
      • Е. Лимановская "Влияние компьютера на детей"
      • Л. Каночкин "Страх как знамение последнего времени"
      • П. Новорок "Диспут"
      • Е. Сорочинская "Семейная история"
      • Е. Сорочинская "Молитесь, и будет вам"
    • №1 (2009) (16.07 Mb) [636] фото
      • П. Новорок "Блажен человек который взыскал мудрость"
      • Н. Куксюк "Счастье оставаться верным до смерти"
      • И. Азанов "Борьба двух начал"
      • В. Ноздрин "И тогда Бог введет нас в вечное Царство"
      • С. Риндлисбахер "Высокое призвание Церкви Иисуса"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути. Позорище для мира"
      • Н. Куксюк "Испытание веры"
      • Н. Усач "Сохраним наших детей для Бога"
      • Д. Пёрл "Плотские мужья, раздраженные жены"
      • М. Пёрл "Недовольный ребенок"
      • Ж. Дегтярев "Рок-музыка - дьявольское насилие"
      • Н. Усач, В. Трофименко "К истории Церкви ХВЕ Винницкой области"
      • Л. Каночкин "Учителя последнего времени"
      • П. Павлишин "Молитва"
      • Детская страничка. Туфли
    • №4 (2008) (15.75 Mb) [863] фото
      • А. Конради "Дружба с миром - вызов Богу"
      • В. Трофименко "VI съезд ОЦХВЕ стран СНГ и Балтии"
      • П. Новорок "И буду подбирать колосья"
      • И. Азанов "Общественная и личная жизнь"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути. Позорище для мира"
      • В. Трофименко "Ничего, кроме правды"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Счастье страдать за Истину"
      • Д. Пейсти "Смерть. Как ее объяснить детям?"
      • Н. Усач, В. Трофименко "Свидетельства из прошлого"
      • Интервью у епископа Степана Величко. Дьявольская месть и Божье благословение
      • В. Рабченюк "Выход из тупика есть, потому что есть Бог"
      • На вопросы участников V съезда ОЦХВЕ отвечает епископ Георгий Бабий
      • Н. Усач, В. Трофименко "К истории Церкви ХВЕ в Винницкой области"
      • Л. Каночкин "Культурное разнообразие или Философия "НВ""
    • №3 (2008) (15.55 Mb) [1044] фото
      • П. Новорок "Вспоминайте жену Лота"
      • Г. Бабий "Рожденный от Бога не грешит"
      • Р. Циммерманн "Что такое христианская музыка?"
      • И. Азанов "Духовная жизнь"
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути."
      • Н. Усач, В. Ткаченко "Счастье страдать за Истину"
      • Н. Усач, В. Трофименко "Свидетельства из прошлого"
      • А. Нагирняк "Женщина-христианка - кто она?"
      • А. Шнейдер "Меня не бросили в беде"
      • В. Федоров "Лучше с Богом в тюрьме"
      • Л. Каночкин "Современные технологии и число зверя"
      • П. Тупчик "Храм заменит мечеть"
      • Спрашивайте - отвечаем
      • Н. Усач, В. Трофименко "К истории Церкви ХВЕ в Винницкой области"
      • М. Губина "Призываю матерей возревновать о своих детях"
      		•
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