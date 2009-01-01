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Слово Христианина
№4 (2013) (45.36 Mb) [1808] фото №4 (2011) (32.36 Mb) [2071] фото
№3 (2011) (31.52 Mb) [830] фото
- Г. Бабий "Тайна великая"
- Р. Циммерманн "А я и дом мой будем служить Господу"
- П. Новорок "Зло побеждай добром"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Стезей праведных"
- Стойкая молитва
- Д. Перл "Мудрость, пока есть еще надежда "
- В. Трофименко "Здравствуй, Священная Земля!"
- Е. Чубинский "По воле Божьей умножаются церкви в Израиле"
- К. Сварищук "Мы любим Израиль и верно служим ему"
- И. Антонова " Кто Ты?"
- В. Трофименко "Светлой памяти епископа Ивана Федотова"
- Н. Усач "Последняя просьба Ивана Федотова"
- Г. Бабий "Подготовить Церковь ко второму пришествию"
- В. Трофименко "О смерти и не думай!"
- И. Сяллинен-Козицкая "Марфа! Ты заботишся и суетишся о многом"
№2 (2011) (30.45 Mb) [844] фото
- П. Новорок "Мудрые наследуют славу"
- П. Борщ "Спросим себя: а мы такие, как учит Библия"
- Р. Циммерманн "Христианское супружество"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Стезей праведных"
- Стойкая молитва
- Д. Перл "Дар мудрости"
- В. Трофименко "Здравствуй, Священная Земля"
- С. Козицкий "Никогда не оставляем упования на Господа"
- А. Озерчук "Два барьера"
- И. Козицкая " Разве вы не читали: из уст младенцев"
- В. Трофименко "90 лет миссионерскому служению Воронаева"
- Р. Петрович "Торжество Пятидесятницы"
- Льготы многодетным семьям
- В. Трофименко "Благословенные встречи в Сибири"
- Н. Усач "ХВЕ Осетии просят поддержать их начинание"
№1 (2011) (21.36 Mb) [1089] фото
- П. Новорок "Семья"
- И. Азанов "Что особенного делаете?"
- Что было, что есть и что будет
- Стезёй праведных
- Стойкая молитва
- Не заигрывай с грехом
- С. Селецкий "Сын мой! Храни заповедь отца!"
- Н. Усач "Петр и Павел"
- Д. Перл "Дар мудрости"
- С. Козицкий "Божья сила посетила нас во время молитвы"
- Люблю Господь, Твой дом
- Л. Каночкин "Наркомания в больницах"
- А. Озерчук "Божий почтальон"
- В. Трофименко "Здравствуй, Священная Земля"
- Прикосновение
№4 (2010) (31.95 Mb) [789] фото
- П. Новорок "Не внимай пустому слуху"
- П. Ремпель "Он так долго ждал меня"
- П. Гуржий "Церкви последнего времени"
- Учимся молиться. Ходотайствуйте
- С. Козицкий "Кто начинает, тот и заканчивает"
- Н. Усач "Петр и Павел"
- С. Селецкий "Я вижу свет"
- Н. Усач "Христиане трудятся и в Аргентине"
- Е. Сорочинская "Кофе на троих"
- С. Гайдым "О компьютерах и вреде от них"
- Л. Каночкин "Трагедия "Хромой лошади""
- А. Озерчук "Возрождение"
- В. Цветкова "Я знала о Боге, но не знала Бога"
- Н. Усач "Светлой памяти Александра Конради"
- В. Трофименко "Традиция имеет своё продолжение"
№3 (2010) (33.47 Mb) [856] фото
- П. Новорок "Я знаю твои дела!"
- Р. Швец "Что мешает нам иметь совершенную радость?"
- И. Азанов "Важность мелочей"
- Е. Савенок "Да будет воля Твоя"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Следуя зову Христа"
- С. Селецкий "Можно ли измерить грех?"
- Е. Сорочинская "Надежда"
- Д. Перл "Благодарность производит радость"
- Павел и Петр
- А. Швец "Компьютерные игры и дети"
- С. Козицкий "Наш чудесный Бог остается таким же"
- А. Сабельник "Спасусь я и весь дом мой"
- Л. Каночкин "Библейский взгляд на депрессию "
- И. Сяллинен-Козицкая "Ищите жепрежде Царствия Божия"
- Л. Киселёва "Бог отвечает на молитвы!"
№2 (2010) (26.89 Mb) [649] фото
- П. Новорок "Непокорные сыны"
- Г. Бабий "Дух Святой и его участие"
- П. Гуржий "Вера святых"
- И. Азанов "Самое дорогое в нашей христианской жизни"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Следуя зову Христа"
- Одень ефод ребенку
- В. Коваленко "Надежда"
- Ю. Задорожная "Самая лучшая из профессий"
- В. Леони "Куда все ушло, улетело?"
- И. Гвенетадзе, И Антонова "К истории ОЦХВЕ Латвии"
- И. Антонова "Взойди на гору!"
- Е. Голонова "Спасусь я и весь дом мой"
- В. Трофименко "О Доме Божьем в центре Риги"
- И. Гвенетадзе "Я знаю, где самое прекрасное место на земле"
- Е. Сорочинская "С лукавыми - по лукавству их"
№1 (2010) (18.56 Mb) [660] фото
- П. Новорок "Христос умер за всех"
- Г. Бабий "Дух Святой и его участие"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Следуя зову Христа"
- Сохрани чистоту души
- Е. Савенок "Божье обетование"
- Н. Усач "От "Семейной церкви" - к домашней школе"
- Б. Братленд "Родители не имеют права перекладывать..."
- В. Трофименко "Христианская молодежь служит Господу"
- Исторя Церкви ХВЕ Литвы
- Л. Хурсин "По молитвам Церкви Бог спас"
- Е. Сорочинская "Почему мы страдаем"
- В. Трофименко "Миссия "Стефанус" помогает бедствующим"
- В. Трофименко "В Виннице состоялась конференция"
- И. Сяллинен "Как велики и неисследимы пути Твои"
- Г. Бабий "Желания боящихся Его Он исполяет"
№4 (2009) (20.2 Mb) [543] фото
- Г. Бабий "Как достичь первого воскресения оправдания"
- П. Новорок "Я и дом мой будем служить Господу"
- И. Азанов "Любиш ли ты Меня?"
- П. Рыжков "Четыре дома"
- Н. Усач, В. Трофименко "От России до Казахстана"
- Д. Перл "Благодарный дух"
- К. Дириенко "Любовь - это не только слова"
- Н. Усач, В. Трофименко "Единственный наш спонсор - Господь!"
- Е. Сорочинская "Ангелы. Во сне и наяву"
- Н. Усач "Все дороги ведут в Рим"
- Л. Каночкин "Размышления о восхищении Церкви"
- В. Трофименко "На острове Гаити"
- А. Холод "Несмотря на запреты"
- О. Патриев "Свидетельство Петра Несторовича Павлишина"
- П. Павлишин "Молитва-наставление"
№3 (2009) (15.39 Mb) [1040] фото
- Г. Бабий "Какими нас видит Бог?"
- П. Новорок "Добрый человек идет с доброй вестью"
- И. Азанов "Как я влияю на других"
- В. Дорофеев "Путь к совершенству"
- П. Рыжиков "Четыре дома"
- Н. Усач "Дочь Фануилова в Малоярославце"
- Г. Скребнева "Примирение тещи с зятем"
- О. Данильченко"Музыкальное служение в церкви ""
- Н. Усач "Благоприятное время не бесконечно"
- В. Ткаченко "Время приобретать сердце мудрое"
- Н. Усач "Испытания укрепляют Церковь Христову"
- Л. Каночкин "Размышления о кризисе"
- Н. Усач "По следам святых апостолов в городе Ефес"
- С. Шилова "Ты пришел мне на помощь"
- Как культурная среда формирует поведение
№2 (2009) (11.25 Mb) [654] фото
- Г. Бабий "Закон - детоводитель ко Христу"
- П. Новорок "Грех непослушания"
- С. Гайдым "Служение пресвитера и диякона"
- Н. Усач "Божье дело всегда побеждает"
- М. Перл "Заблуждение о справедливости"
- Т. Чернопятко "Нет места идолу в нашем доме"
- Д. Давидюк "Между нами, мужчинами"
- Г. Бабий "Дорогой верности"
- Е. Сорочинская "За все благодарите"
- Н. Усач "Иерусалим Эгейского моря"
- В. Трофименко "Первый выпуск УТС"
- В. Трофименко "Библейская школа "Свет для народов""
- А. Коваленко "Господь стал Хозяином моей жизни"
- Детская страничка. Ваза
- О. Кирилюк "Погибели предшествует гордость"
№1 (2009) (16.07 Mb) [636] фото
- П. Новорок "Поспешим к совершенству"
- Г. Бабий "Избрание и рукоположение священнослужителей"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути"
- Г. Бабий "Заповедь любви"
- В. Дорофеев "Божья воля"
- Р.Д. Анаст "Жена Ноя"
- К. Свенсон "Национальная реформация Америки"
- Б. Братленд "Родители не имеют права"
- Почему семьи обучают детей в домашних школах
- М. Перл "Так кто же неспособен?"
- Е. Лимановская "Влияние компьютера на детей"
- Л. Каночкин "Страх как знамение последнего времени"
- П. Новорок "Диспут"
- Е. Сорочинская "Семейная история"
- Е. Сорочинская "Молитесь, и будет вам"
№4 (2008) (15.75 Mb) [863] фото
- П. Новорок "Блажен человек который взыскал мудрость"
- Н. Куксюк "Счастье оставаться верным до смерти"
- И. Азанов "Борьба двух начал"
- В. Ноздрин "И тогда Бог введет нас в вечное Царство"
- С. Риндлисбахер "Высокое призвание Церкви Иисуса"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути. Позорище для мира"
- Н. Куксюк "Испытание веры"
- Н. Усач "Сохраним наших детей для Бога"
- Д. Пёрл "Плотские мужья, раздраженные жены"
- М. Пёрл "Недовольный ребенок"
- Ж. Дегтярев "Рок-музыка - дьявольское насилие"
- Н. Усач, В. Трофименко "К истории Церкви ХВЕ Винницкой области"
- Л. Каночкин "Учителя последнего времени"
- П. Павлишин "Молитва"
- Детская страничка. Туфли
№3 (2008) (15.55 Mb) [1044] фото
- А. Конради "Дружба с миром - вызов Богу"
- В. Трофименко "VI съезд ОЦХВЕ стран СНГ и Балтии"
- П. Новорок "И буду подбирать колосья"
- И. Азанов "Общественная и личная жизнь"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути. Позорище для мира"
- В. Трофименко "Ничего, кроме правды"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Счастье страдать за Истину"
- Д. Пейсти "Смерть. Как ее объяснить детям?"
- Н. Усач, В. Трофименко "Свидетельства из прошлого"
- Интервью у епископа Степана Величко. Дьявольская месть и Божье благословение
- В. Рабченюк "Выход из тупика есть, потому что есть Бог"
- На вопросы участников V съезда ОЦХВЕ отвечает епископ Георгий Бабий
- Н. Усач, В. Трофименко "К истории Церкви ХВЕ в Винницкой области"
- Л. Каночкин "Культурное разнообразие или Философия "НВ""
- П. Новорок "Вспоминайте жену Лота"
- Г. Бабий "Рожденный от Бога не грешит"
- Р. Циммерманн "Что такое христианская музыка?"
- И. Азанов "Духовная жизнь"
- Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути."
- Н. Усач, В. Ткаченко "Счастье страдать за Истину"
- Н. Усач, В. Трофименко "Свидетельства из прошлого"
- А. Нагирняк "Женщина-христианка - кто она?"
- А. Шнейдер "Меня не бросили в беде"
- В. Федоров "Лучше с Богом в тюрьме"
- Л. Каночкин "Современные технологии и число зверя"
- П. Тупчик "Храм заменит мечеть"
- Спрашивайте - отвечаем
- Н. Усач, В. Трофименко "К истории Церкви ХВЕ в Винницкой области"
- М. Губина "Призываю матерей возревновать о своих детях"