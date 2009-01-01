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Фильтр по году: 2013 2011 2010 2009 2008 Все Слово Христианина №4 (2013) (45.36 Mb) [1808] фото №4 (2011) (32.36 Mb) [2071] фото Г. Бабий "Тайна великая"

Р. Циммерманн "А я и дом мой будем служить Господу"

П. Новорок "Зло побеждай добром"

Н. Усач, В. Ткаченко "Стезей праведных"

Стойкая молитва

Д. Перл "Мудрость, пока есть еще надежда "

В. Трофименко "Здравствуй, Священная Земля!"

Е. Чубинский "По воле Божьей умножаются церкви в Израиле"

К. Сварищук "Мы любим Израиль и верно служим ему"

И. Антонова " Кто Ты?"

В. Трофименко "Светлой памяти епископа Ивана Федотова"

Н. Усач "Последняя просьба Ивана Федотова"

Г. Бабий "Подготовить Церковь ко второму пришествию"

В. Трофименко "О смерти и не думай!"

И. Сяллинен-Козицкая "Марфа! Ты заботишся и суетишся о многом" №3 (2011) (31.52 Mb) [830] фото П. Новорок "Мудрые наследуют славу"

П. Борщ "Спросим себя: а мы такие, как учит Библия"

Р. Циммерманн "Христианское супружество"

Н. Усач, В. Ткаченко "Стезей праведных"

Стойкая молитва

Д. Перл "Дар мудрости"

В. Трофименко "Здравствуй, Священная Земля"

С. Козицкий "Никогда не оставляем упования на Господа"

А. Озерчук "Два барьера"

И. Козицкая " Разве вы не читали: из уст младенцев"

В. Трофименко "90 лет миссионерскому служению Воронаева"

Р. Петрович "Торжество Пятидесятницы"

Льготы многодетным семьям

В. Трофименко "Благословенные встречи в Сибири"

Н. Усач "ХВЕ Осетии просят поддержать их начинание" №2 (2011) (30.45 Mb) [844] фото П. Новорок "Семья"

И. Азанов "Что особенного делаете?"

Что было, что есть и что будет

Стезёй праведных

Стойкая молитва

Не заигрывай с грехом

С. Селецкий "Сын мой! Храни заповедь отца!"

Н. Усач "Петр и Павел"

Д. Перл "Дар мудрости"

С. Козицкий "Божья сила посетила нас во время молитвы"

Люблю Господь, Твой дом

Л. Каночкин "Наркомания в больницах"

А. Озерчук "Божий почтальон"

В. Трофименко "Здравствуй, Священная Земля"

Прикосновение №1 (2011) (21.36 Mb) [1089] фото П. Новорок "Не внимай пустому слуху"

П. Ремпель "Он так долго ждал меня"

П. Гуржий "Церкви последнего времени"

Учимся молиться. Ходотайствуйте

С. Козицкий "Кто начинает, тот и заканчивает"

Н. Усач "Петр и Павел"

С. Селецкий "Я вижу свет"

Н. Усач "Христиане трудятся и в Аргентине"

Е. Сорочинская "Кофе на троих"

С. Гайдым "О компьютерах и вреде от них"

Л. Каночкин "Трагедия "Хромой лошади""

А. Озерчук "Возрождение"

В. Цветкова "Я знала о Боге, но не знала Бога"

Н. Усач "Светлой памяти Александра Конради"

В. Трофименко "Традиция имеет своё продолжение" №4 (2010) (31.95 Mb) [789] фото П. Новорок "Я знаю твои дела!"

Р. Швец "Что мешает нам иметь совершенную радость?"

И. Азанов "Важность мелочей"

Е. Савенок "Да будет воля Твоя"

Н. Усач, В. Ткаченко "Следуя зову Христа"

С. Селецкий "Можно ли измерить грех?"

Е. Сорочинская "Надежда"

Д. Перл "Благодарность производит радость"

Павел и Петр

А. Швец "Компьютерные игры и дети"

С. Козицкий "Наш чудесный Бог остается таким же"

А. Сабельник "Спасусь я и весь дом мой"

Л. Каночкин "Библейский взгляд на депрессию "

И. Сяллинен-Козицкая "Ищите жепрежде Царствия Божия"

Л. Киселёва "Бог отвечает на молитвы!" №3 (2010) (33.47 Mb) [856] фото П. Новорок "Непокорные сыны"

Г. Бабий "Дух Святой и его участие"

П. Гуржий "Вера святых"

И. Азанов "Самое дорогое в нашей христианской жизни"

Н. Усач, В. Ткаченко "Следуя зову Христа"

Одень ефод ребенку

В. Коваленко "Надежда"

Ю. Задорожная "Самая лучшая из профессий"

В. Леони "Куда все ушло, улетело?"

И. Гвенетадзе, И Антонова "К истории ОЦХВЕ Латвии"

И. Антонова "Взойди на гору!"

Е. Голонова "Спасусь я и весь дом мой"

В. Трофименко "О Доме Божьем в центре Риги"

И. Гвенетадзе "Я знаю, где самое прекрасное место на земле"

Е. Сорочинская "С лукавыми - по лукавству их" №2 (2010) (26.89 Mb) [649] фото П. Новорок "Христос умер за всех"

Г. Бабий "Дух Святой и его участие"

Н. Усач, В. Ткаченко "Следуя зову Христа"

Сохрани чистоту души

Е. Савенок "Божье обетование"

Н. Усач "От "Семейной церкви" - к домашней школе"

Б. Братленд "Родители не имеют права перекладывать..."

В. Трофименко "Христианская молодежь служит Господу"

Исторя Церкви ХВЕ Литвы

Л. Хурсин "По молитвам Церкви Бог спас"

Е. Сорочинская "Почему мы страдаем"

В. Трофименко "Миссия "Стефанус" помогает бедствующим"

В. Трофименко "В Виннице состоялась конференция"

И. Сяллинен "Как велики и неисследимы пути Твои"

Г. Бабий "Желания боящихся Его Он исполяет" №1 (2010) (18.56 Mb) [660] фото Г. Бабий "Как достичь первого воскресения оправдания"

П. Новорок "Я и дом мой будем служить Господу"

И. Азанов "Любиш ли ты Меня?"

П. Рыжков "Четыре дома"

Н. Усач, В. Трофименко "От России до Казахстана"

Д. Перл "Благодарный дух"

К. Дириенко "Любовь - это не только слова"

Н. Усач, В. Трофименко "Единственный наш спонсор - Господь!"

Е. Сорочинская "Ангелы. Во сне и наяву"

Н. Усач "Все дороги ведут в Рим"

Л. Каночкин "Размышления о восхищении Церкви"

В. Трофименко "На острове Гаити"

А. Холод "Несмотря на запреты"

О. Патриев "Свидетельство Петра Несторовича Павлишина"

П. Павлишин "Молитва-наставление" №4 (2009) (20.2 Mb) [543] фото Г. Бабий "Какими нас видит Бог?"

П. Новорок "Добрый человек идет с доброй вестью"

И. Азанов "Как я влияю на других"

В. Дорофеев "Путь к совершенству"

П. Рыжиков "Четыре дома"

Н. Усач "Дочь Фануилова в Малоярославце"

Г. Скребнева "Примирение тещи с зятем"

О. Данильченко"Музыкальное служение в церкви ""

Н. Усач "Благоприятное время не бесконечно"

В. Ткаченко "Время приобретать сердце мудрое"

Н. Усач "Испытания укрепляют Церковь Христову"

Л. Каночкин "Размышления о кризисе"

Н. Усач "По следам святых апостолов в городе Ефес"

С. Шилова "Ты пришел мне на помощь"

Как культурная среда формирует поведение №3 (2009) (15.39 Mb) [1040] фото Г. Бабий "Закон - детоводитель ко Христу"

П. Новорок "Грех непослушания"

С. Гайдым "Служение пресвитера и диякона"

Н. Усач "Божье дело всегда побеждает"

М. Перл "Заблуждение о справедливости"

Т. Чернопятко "Нет места идолу в нашем доме"

Д. Давидюк "Между нами, мужчинами"

Г. Бабий "Дорогой верности"

Е. Сорочинская "За все благодарите"

Н. Усач "Иерусалим Эгейского моря"

В. Трофименко "Первый выпуск УТС"

В. Трофименко "Библейская школа "Свет для народов""

А. Коваленко "Господь стал Хозяином моей жизни"

Детская страничка. Ваза

О. Кирилюк "Погибели предшествует гордость" №2 (2009) (11.25 Mb) [654] фото П. Новорок "Поспешим к совершенству"

Г. Бабий "Избрание и рукоположение священнослужителей"

Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути"

Г. Бабий "Заповедь любви"

В. Дорофеев "Божья воля"

Р.Д. Анаст "Жена Ноя"

К. Свенсон "Национальная реформация Америки"

Б. Братленд "Родители не имеют права"

Почему семьи обучают детей в домашних школах

М. Перл "Так кто же неспособен?"

Е. Лимановская "Влияние компьютера на детей"

Л. Каночкин "Страх как знамение последнего времени"

П. Новорок "Диспут"

Е. Сорочинская "Семейная история"

Е. Сорочинская "Молитесь, и будет вам" №1 (2009) (16.07 Mb) [636] фото П. Новорок "Блажен человек который взыскал мудрость"

Н. Куксюк "Счастье оставаться верным до смерти"

И. Азанов "Борьба двух начал"

В. Ноздрин "И тогда Бог введет нас в вечное Царство"

С. Риндлисбахер "Высокое призвание Церкви Иисуса"

Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути. Позорище для мира"

Н. Куксюк "Испытание веры"

Н. Усач "Сохраним наших детей для Бога"

Д. Пёрл "Плотские мужья, раздраженные жены"

М. Пёрл "Недовольный ребенок"

Ж. Дегтярев "Рок-музыка - дьявольское насилие"

Н. Усач, В. Трофименко "К истории Церкви ХВЕ Винницкой области"

Л. Каночкин "Учителя последнего времени"

П. Павлишин "Молитва"

Детская страничка. Туфли №4 (2008) (15.75 Mb) [863] фото А. Конради "Дружба с миром - вызов Богу"

В. Трофименко "VI съезд ОЦХВЕ стран СНГ и Балтии"

П. Новорок "И буду подбирать колосья"

И. Азанов "Общественная и личная жизнь"

Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути. Позорище для мира"

В. Трофименко "Ничего, кроме правды"

Н. Усач, В. Ткаченко "Счастье страдать за Истину"

Д. Пейсти "Смерть. Как ее объяснить детям?"

Н. Усач, В. Трофименко "Свидетельства из прошлого"

Интервью у епископа Степана Величко. Дьявольская месть и Божье благословение

В. Рабченюк "Выход из тупика есть, потому что есть Бог"

На вопросы участников V съезда ОЦХВЕ отвечает епископ Георгий Бабий

Н. Усач, В. Трофименко "К истории Церкви ХВЕ в Винницкой области"

Л. Каночкин "Культурное разнообразие или Философия "НВ"" №3 (2008) (15.55 Mb) [1044] фото П. Новорок "Вспоминайте жену Лота"

Г. Бабий "Рожденный от Бога не грешит"

Р. Циммерманн "Что такое христианская музыка?"

И. Азанов "Духовная жизнь"

Н. Усач, В. Ткаченко "Выбор пути."

Н. Усач, В. Ткаченко "Счастье страдать за Истину"

Н. Усач, В. Трофименко "Свидетельства из прошлого"

А. Нагирняк "Женщина-христианка - кто она?"

А. Шнейдер "Меня не бросили в беде"

В. Федоров "Лучше с Богом в тюрьме"

Л. Каночкин "Современные технологии и число зверя"

П. Тупчик "Храм заменит мечеть"

Спрашивайте - отвечаем

Н. Усач, В. Трофименко "К истории Церкви ХВЕ в Винницкой области"

М. Губина "Призываю матерей возревновать о своих детях"